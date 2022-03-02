AK Partili eski vekil Mehmet Ocaktan'dan 'Altılı İttifak'a övgü

Karar yazarı ve AK Parti eski milletvekili Mehmet Ocaktan, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni imzalayan 6 muhalefet partisine ilişkin olarak, 'Hakkaniyetli bakıldığında bu ittifakı değerli kılan; Türkiye’de bir zihniyet değişimini başlatmış olmasıdır' dedi.

Mehmet Ocaktan, "Farklılıklarını bir tarafa bırakıp aynı masa etrafında buluşan altı siyasi partinin liderleri Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal yarının Türkiye'si için ortak hedefler belirleyerek yeni bir zihniyet değişiminin kapısını aralıyorlar" dedi.

Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Tarihi mutabakat zihniyet değişimi açısından önemli" başlıklı bir yazı kaleme aldı."

Ocaktan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok partili hayata geçtiğimiz 1946'dan bu yana Türk siyaseti demokrasi ortak paydasında böyle bir uzlaşma masası oluşturamadı. Bu yüzden de 1960 ihtilalinde başbakan ve bakanlar idam edilirken, 1980 darbesinde idam sehpaları kurulurken ve 28 Şubat'ta yasaklar acımasızca hüküm sürerken siyaset bir araya gelip ‘vesayet'e karşı ortak bir duruş sergileyemedi. Ve Türkiye'nin çok değerli yılları siyasi didişmeler yüzünden heba edildi…

Bugün 21. Yüzyıl Türkiye'sinde de benzer bir zihniyet dayatmasıyla karşı karşıyayız. Maalesef tepeden inmeci ve ayrıştırıcı bir siyaset diliyle neredeyse toplumun yarısı ötekileştirilerek müthiş bir kutuplaşma iklimi oluşturulmuş durumda. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçtiği ilk günden bu yana ekonomiden dış politikaya, hukuktan eğitime kadar her alanda yaşanan dramatik tablonun siyasette yeni arayışları kaçınılmaz hale getirdiğini de görmek gerekiyor. Unutmayalım, demokrasilerde çözüm üretmek siyaset kurumunun görevidir.

İşte şimdi, farklılıklarını bir tarafa bırakıp aynı masa etrafında buluşan altı siyasi partinin liderleri Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal yarının Türkiye'si için ortak hedefler belirleyerek yeni bir zihniyet değişiminin kapısını aralıyorlar.

Eğer bugün oluşturulan ittifak tablosu küçük hesaplara feda edilmezse, bu alaturka sistemden kurtulduğumuzda Türkiye de normal demokratik ülkeler gibi sorunlarını siyasi uzlaşı kültürüyle çözebilir ve toplumdaki ‘negatif koalisyon' algısı da tarihe karışabilir." .