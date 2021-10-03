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TIMETURK / GÜNDEM / AK Partili Dağ ile CHP’li Özkan arasında videolu atışma

AK Partili Dağ ile CHP’li Özkan arasında videolu atışma

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan arasında, sosyal medyada dikkat çeken videolu atışma gerçekleşti.

2 Saat Önce
2021-10-03 16:00:20
AK Partili Dağ ile CHP’li Özkan arasında videolu atışma

İzmir AK Parti Milletvekili Hamza Dağ ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan arasında Twitter'daki videolu atışma sosyal medyada dikkat çekti.

Tuncay Özkan Twitter hesabından, Abant Gölü etrafında yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı. Özkan videoya, “Emin adımlarla iktidara…” notunu düştü.

Özkan'ın paylaşımına yanıt ise AK Parti'li Hamza Dağ'dan geldi. Özkan'ın paylaşımını alıntılayan Dağ, Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce yukarı doğru çıkan yürüyen merdivenden inmeye çalıştığı anları paylaşarak “Emin misiniz?” dedi.

Dağ'ın paylaşımına yanıt veren Özkan, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003 yılında “Cihan” adlı attan düştüğü anları paylaştı. Özkan, “Eminim. Kesinlikle. Hiç şüphen olmasın.” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar:

Ekran Resmi 2021-10-03 15.49.56

Ekran Resmi 2021-10-03 15.49.47

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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