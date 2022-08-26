AK Partili belediyelerin 'para yağdırdığı' isimler ve Gülşen

İsmail Kılıçarslan, şarkıcı Gülşen’in İmam Hatipliler hakkında kullandığı hakaret içerikli ifadesi nedeniyle hakkında başlatılan ve tutuklamayla sonuçlanan sürece ilişkin yorumda bulundu

Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Nisan ayındaki konserinde İmam Hatip Liseliler hakkında sahnede kullandığı ifadeler nedeniyle dün tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkındaki tartışmayla ilgili farklı bir bakış ortaya koydu.

Kılıçarslan, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasını istemeyi saçma bulduğunu belirtirken, AK Partili belediyelerin kamuoyunda tepki çeken bazı "sözde sanatçılara" tanıdığı primlere ve yüksek kazançlara dikkat çekti.

“Sefo” isimli bir rapçiyi örnek gösteren Kılıçarslan, ‘gençler seviyor diye işin b.kunu çıkardılar' diyerek AK Partili bazı belediyelere tepki gösterdi. Kılıçarslan ayrıca bu hususta hukukun ortadaki sorunu kaldıramayacağını ileri sürdü…

“Hukuk bize yardım edemez bence…”

Kılıçarslan'ın AK Partili belediyelere yönelik eleştiri içeren Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar;

1,5 milyon dava dosyasıyla uğraşmasını sağlamak, tüm konserlerini zehir edecek sivil eylemler koymak, konserlerini düzenleyen organizasyon firmalarından ve menejerlerden belediyelere konser almamak dururken Gülşen'in tutuklanmasını istemeyi çok saçma buluyorum.

İtibarımızı bizden daha iyi kimse koruyamaz ve burada verili hukuk bize yardım edemez bence. Örnek: Sevcan Orhan var. Türkücü. Neredeyse bütün parasını AK Partili belediyelerin düzenlediği konserlerden kazanıyor. Açın bakın sosyal medyasına. Kin kusuyor tüm AK Partililere.

Sevcan için yapılacak şey basit: Yazmazsın konser, gider türkü barlarda sahne alır. Ama bir şey daha yaparsın: Sevcan'ın menejerinden de, organizasyon firmasından da başka sanatçı almazsın. Gör bakayım ne sonuç alıyorsun?

"Gençler seviyor, gençler istiyor" diye diye…”

Bizimkiler ne yapıyor peki? Sefo isimli müptezel (güya) rapçi geçen ay 15 konser verdiyse 10'unu AK Partili belediyelerde verdi. Geçen yıl Melek Mosso hiç almadıysa 20 konser aldı AK Partili belediyelerden.

"Gençler seviyor, gençler istiyor" diye diye b.kunu çıkardılar iyice işin. Yahu doğru isimleri, sana sövmeyecek (seni destekleyecek değil), sahnede işini yapan, toplumu ifsat derdi olmayanla pırıl pırıl işler yapmak dururken müptezelliğe gönül indirmek nedir?

Bir çırpıda 100 tane isim sayarım sahnede işini yapmak dışında derdi olmayan. Tekraren: İtibarımızı verili hukuka, devlete, kolluk kuvvetlerine ve iktidara teslim etmeden önce yapılacak onlarca şey var. Tembellik ve aptallık etmeyelim, kafi.

Şarkıcı Gülşen'in tutuklamasına tepki

Öte yandan Kılıçarslan, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulunan aynı gazeteden Taha Hüseyin Karagöz'ün tepkisini paylaşarak tutuklamaya tepki gösterdi.

Gazeteci Karagöz, “Bu kararı doğru bulmuyorum. Tutuklu yargılama kaçma şüphesi varsa uygulanır. Ne yapılmaya çalışılıyor bilmiyorum ama davet yerine zorla getirilme kararıyla başlayan bu sürecin biri hariç kimseye faydası yok” ifadesini kullandı.

Kılıçarslan, geniş destek toplayan paylaşımlarıyla ilgili bir takipçisinin Sefo isimli "sözde rapçi" ile ilgili ilanı da paylaşarak, AK Partili bazı belediyelerin tutumuna örnek gösterdi;

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