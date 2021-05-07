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AK Parti, 'Yalan üretim merkezi' videosunu kaldırdı

Dün sosyal medyada paylaşılan animasyon videosunu AK Parti'ye yakın bazı isimler de beğenmediğini belirtmiş ve eleştirmişti

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Google News - Timeturk
07.05.2021 15:57:06
AK Parti, 'Yalan üretim merkezi' videosunu kaldırdı

AK Parti'nin CHP'yi mizahi olarak eleştiren 'Yalan üretim merkezi' animasyon videosu resmî hesaptan kaldırıldı.

AK Parti'nin resmî Twitter hesabından yapılan bulanık fotoğraflı “Yarın saat 14.00'te" paylaşımından sonra CHP'yi mizahi biçimde eleştiren animasyon filmi çıkmıştı.

AK Parti'nin Twitter hesabında bugün saat tam 14.00'te “Yalan üretim merkezi” notuyla CHP'yi eleştiren animasyon filminde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın karikatürize edilmişti. Animasyonda CHP Genel Merkez binası için “Yalan üretim merkezi” denilmişti.

Küçük: Biraz daha dikkat

Videoyu AK Parti'ye yakın bazı isimler de beğenmediğini söylemiş ve eleştirmişti.

TGRT Haber'de sabah haberlerini sunan Cem Küçük, CHP'ye yönelik 'yalan üretim merkezi' videosu için "Açıkçası yapılan iş fena değil, iletişim açısından merak uyandırdı ama beklenti biraz daha yüksekti. Etkinlik bakımından çok zayıf kalmış. Hepimiz başka bir şey bekliyorduk. Bu animasyon gündemi falan belirleyemedi. Çok sönük kaldı. Küçük AK Parti Gençlik Kolları için ise, "Biraz daha dikkat etmesi lazım. Attığınız taşın kurbağayı korkutması lazım" eleştirisini yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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