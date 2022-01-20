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TIMETURK / GÜNDEM / AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ''Öcalan hapisten çıkacak'' iddialarına yanıt

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ''Öcalan hapisten çıkacak'' iddialarına yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Öcalan ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

2 Saat Önce
2022-01-20 11:55:37
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ''Öcalan hapisten çıkacak'' iddialarına yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü grup toplantısındaki açıklamalarına yanıt verdi.

Çelik, "İyi Parti Genel Başkanı Sn Akşener'in partisinin grup toplantısında CUMHURBAŞKANIMIZ hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz.

Sn Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez" dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir.

Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir. .

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