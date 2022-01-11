AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Enes Kara açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, intihar ederek hayatına son veren Enes Kara ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı. Enes Kara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz.

Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir.

Her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir. Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır...

Ne olmuştu?

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını, psikolojik olarak yorulduğunu söyledi. Üniversite yetkililerinden alınan bilgilere göre ise, Kara'nın son 1 aydan bu yana birçok dersine girmediği ve içine kapanık olduğu ifade edildi.

“Kendimi özgür hissetmiyorum”

Kara, çektiği videoda ailesinin zoruyla yurtta kaldığını belirterek, "Hiç kalmak istemediğim ve bunu aileme defalarca söylemiş olmama rağmen bu yurtta kalmaya devam ediyorum. Defalarca söyledim ama beni burada kalmaya zorladılar" ifadelerini kullandı. Yurtta kendisine sadece 3 saat ayırabildiğini söyleyen Kara, şöyle devam etti: "3 saat gibi bir şey kalıyor ve kalan zamanda adam akıllı ders de çalışamıyorum. Çünkü psikolojik olarak yorgun oluyorum. Özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan..."

“Mobbing var, herkes doktorluktan kaçıyor”

Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberine göre; Kara'nın ölümünden önce, "Herkes doktorluktan kaçıyor, çünkü mobbing var, uzun süreli nöbetler var, hastadan şiddet görme ihtimali var, köle gibi çalışıyorsunuz, ben böyle bir gelecek istemiyorum" şeklinde bir not bıraktığı kaydedildi.

Adli Tıp: Ölümü yüksekten düşmeye bağlı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkililerinden alınan bilgilere göre de, Kara'nın yaşadığı binanın hemen yanındaki bir apartmanın 7. katından atladığı ve bu sırada olay yerinden geçmekte olan 112 Acil Servis çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi. Cenazesi bu sabah ailesi tarafından Hatay'a götürülen Kara'nın ölüm nedenine ilişkin adli tıp ön raporunda da ölümün yüksekten düşmeye bağlı meydana geldiği aktarıldı.

Baba Kara: Ahiretine faydası olsun istedim

TELE 1'den Fırat Yeşilçınar'a konuşan Enes Kara'nın babası Mehmet Kara, yaşananları anlattı. Oğlunun kaldığı yurt hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Kara, şunları söyledi:

"Sürekli telefonla oynuyordu. İçine kapanık birisiydi. Fazla konuşmazdı. Çevresiyle falan da konuşmazdı. Videosunu izledim. Kaldığı yer güzel insanların kaldığı yer. Talebelerin kaldığı yer. Orada kalmasını tavsiye ettim. Devlet yurdunda başvuru yapmadık. Durumumuz iyi. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır dedim. Cenazeyi aldık şu an dönüyoruz Hatay'a. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık."

Tıp okumayı sevmediğini söylemiş

Genç tıp öğrencisinin ayrıca özellikle son 1 ayda içine kapanık olduğu ve arkadaşlarına da tıp okumayı sevmediğini söylediği ifade edildi. Kara'nın son 1 ayda birçok dersine de girmediği aktarıldı.

Arkadaşlarından anma töreni

Enes Kara için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde anma töreni düzenlendi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde düzenlenen anma törenine katılan arkadaşları, saygı duruşunun ardından fakülte önüne karanfil bırakarak açıklamalarda bulundu.

Arkadaşları Enes Kara için toplandıklarını belirten Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep İlayda Baykendi, "Aldığımız haberle hepimiz derinden sarsıldık. Üzüntümüzü dile getirebilecek durumu ifade edebilecek tek bir kelime bulmak imkansız. Bugün burada Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Enes'in arkadaşları olarak Enes'i anmak için toplandık. Enes sen her zaman kalbimizde olacaksın" dedi.

Enes Kara'nın intihar etmeden önce paylaştığı yazısı:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.