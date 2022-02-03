'AK Parti’nin rakibi yüksek zamlı faturalar!'

Aydınlık yazarı İsmet Özcelik, 'Görünen manzara şu: AK Parti’nin rakibi, Yüksek elektrik, doğal gaz faturaları… Marketlerde sürekli yükselen fiyat etiketleri…Büyük ihtimalle seçim sonucunu da bu belirleyecek…” dedi.

İsmet Özceli, "Seçmen kavga değil, sorunlarına çözüm bekliyor. Halkı en çok rahatsız eden yüksek zamlar" dedi.

AK Parti'nin rakibi 'Millet İttifakı' olmadığını belirten Özcelik, "AK Parti'nin rakibi, Yüksek elektrik, doğal gaz faturaları… Marketlerde sürekli yükselen fiyat etiketleri…Büyük ihtimalle seçim sonucunu da bu belirleyecek…” uyarısında bulundu.

Özcelik'in Aydınlık gazetesinde bugün yayımlanan, “Ak Parti'nin rakibi faturaları" başlıklı yazısı şöyle:

“Bu ilk defa yaşanıyor.

Seçim yaklaştıkça kararsızlar azalacağına artıyor.

Çoğu Ak Parti'ye oy verenler.

Ama bu aralar bir gariplik oldu.

CHP, İyi Parti'ye oy verenler de kararsızlaşıyor.

Durumu anlamaya çalışıyoruz.

İktidara da muhalefete de soğuma var.”

Bu tespitler bana ait değil.

Bir kamuoyu araştırma şirketinin teknik ekibinde çalışan üst düzey yöneticisine ait.

Tespitleri başka araştırma kuruluşu yöneticilerine de sordum.

Tam böyle olmasa da benzer şeyler söylediler.

ABONELERE VERİLEN SONUÇLAR

Son dönemdeki kamuoyu araştırmalarını inceledim.

Siyasi amaçla açıklananları değil.

Abonelerine düzenli aktarılanları.

Bir de yabancı finans kuruluşları için yapılanları.

İlginç sonuçlar var.

Son seçimden bu yana iktidar yıpranmış.

Bu açıkça görülüyor.

Ama bu muhalefetin güçlendiği anlamına gelmiyor. Muhalefetin durumu da aynı.

Onlar da sıkıntıda.

Bu da pek karşılaşılan bir şey değil.

NEDEN?

Bunun nedenini merak ettim.

Yıllardır bu işlerde çalışan tanıdıklarımla konuştum.

Değerlendirmeleri özetle şöyle:

“İktidarın yıpranması normal.

Ciddi bir yorgunluk var.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tutmadı.

‘Cumhur İttifakı'na oy verenler de memnun değil.

Ekonomi iyiyken dikkat çekmiyordu.

Ama kötüleşince göze batar oldu.

İllerde, ilçelerde durum hep aynı.

İktidara yakın olanların zenginleşmesi tepki çekiyor.

Büyük kentlerde de sıkıntı var.

Gelir dağılımındaki uçurum…

Kamu saltanatı, çakarlı lüks araçlar, …

Hepsi ters tepiyor.

Bunu çalışmalar sırasında net olarak gözlemliyoruz.

MUHALEFET

‘Millet İttifakı'na gelince…

Birincisi çok parçalılar.

İkincisi ikna edici değiller.

Halka ciddi bir çözüm önerisi sunamadılar.

Sadece ‘iktidar kötü' demek oy getirmiyor.

Halk somut ve uygulanabilir politikalar bekliyor.

BEL ALTI VURUŞ

Seçim yaklaştıkça mücadele sertleşiyor.

Partiler birbirlerine karşı acımasızlar.

Bel altı vuruşlar çoğaldı.

Kararsızları artıran bir neden de bu.

‘Al birini vur ötekine' havası öne çıkıyor.

Bu konuda;

Ak Parti ile muhalefet seçmeni birbirine yaklaşıyor.”

AÇLIK SINIRI

Ekonomide yaşanan sıkıntı büyüyor.

Bugün enflasyon rakamı açıklanacak.

Ocak ayı ve son 12 aylık enflasyon belli olacak.

Yüksek çıkarsa sürpriz olmayacak.

Açıklama öncesinde TÜİK Başkanı değişti.

Pek iyi olmadı.

Rakamlar çok tartışılacak.

Bu arada, Türk-İş'in “açlık sınırı” araştırması yayınlandı.

“Açlık sınırı” ilk ayda, asgari ücretle eşitlendi.

Asgari ücret zammı sevindirmişti.

Ama sevinç çok kısa sürdü.

İşçi zamlı maaşını alamadan eridi.

AK PARTİ'NİN RAKİBİ

Gazeteci arkadaşlarla zaman zaman buluşuyoruz.

Siyaseti, gelişmeleri konuşuruz.

Herkes gözlemlerini anlatır.

Farklı eğilimlerden olsak da tespitlerimizin çoğu ortak.

İşte onlardan bazıları:

“Millet İttifakı'nın politikaları etkisiz.

Seçmen tercihlerinde fazla rol oynamıyor.

Gerginlik iki tarafın da aleyhine işliyor.

Seçmen kavga değil, sorunlarına çözüm bekliyor.

Halkı en çok rahatsız eden yüksek zamlar.

Temel girdilerin fiyatlarındaki artışlar.

Küçük bir azınlık zenginleşiyor.

Ama ezici çoğunluk yoksullaşıyor.

Bu durum oy tercihlerine de yansıyacak.

Görünen manzara şu:

Ak Parti'nin rakibi,

CHP, İyi Parti, … ‘Millet İttifakı' değil.

Ak Parti'nin rakibi,

Yüksek elektrik, doğal gaz faturaları…

Marketlerde sürekli yükselen fiyat etiketleri…

Büyük ihtimalle seçim sonucunu da bu belirleyecek…”

Siyasetteki manzara böyle…

Halk “şikayet” yerine “çözüme” oy verecek gibi… .