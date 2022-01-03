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'AK Parti'nin önünde bombalar patlayacak'

Gazeteci Kurtuluş Tayiz, geçtiğimiz gün FETÖ’nün firari isimlerinden Erkam Tufan Aytav'ın Youtube kanalında öne sürdüğü iddiaları köşesine taşıdı

1 Saat Önce
2022-01-03 23:10:19
'AK Parti'nin önünde bombalar patlayacak'

Gazeteci Tayiz, Akşam gazetesinde yayımlanan bugünkü yazısında, FETÖcü Erkam Tufan Aytav'ın 2022 yılı için ileri sürdüğü iddiaları yorumladı. Yazısında HDP'li vekil Necdet İpekyüz'in iddiasına da dikkat çeken Tayiz, söz konusu ifadelerin 2023 seçimlerinde her iki örgütün de tasfiye olacağı anlamına geldiğini ileri sürdü. Tayiz, “bunun işaretleri hem FETÖ hem PKK cephesinden geliyor aslında” ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin önünde bombalar patlayacak"

Tayiz'in bugünkü yazısından önemli bir bölüm:

"FETÖ'nün yurtdışındaki firari yöneticilerinden Erkam Tufan Aytav'ın Youtube kanalında önceki gün yayınlanan bir programda bunun işaretleri verildi. Programa katılan firari FETÖ'cü Ergun Babahan, konuşmasında "2022 yılı Türkiye için gergin geçecek. AK Parti'nin önünde muhtemelen bombalar patlayacak" dedi. İnsanların aklına çeşitli musibetler gelebilir ama "AK Parti'nin önünde bombalar patlayacak" diye spesifik bir "musibet" gelmez herhalde. Babahan'ın, bu duyumlara FETÖ'nün "jimnastik kulüplerinde" denk gelmiş olması muhtemel!

PKK'nın siyasi kolu HDP'li vekillerin "yeni yıl mesajları" da benzer şekilde kanlı yorumlar içeriyordu. HDP'nin Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek "Ya gidecek ya ölecek" mesajı verdi.

İşin aslı 2023 seçimleri hem FETÖ için hem de PKK için tümden tasfiye olma anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'ü yeniden kazanması, terörün tümden sonunu getirecek. Muhalefet için de toptan bir yenilenme olacak. Mevcutlar gidecek yani."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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