AK Parti’nin Dilipak’a davasında karar çıktı

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’a, İstanbul Sözleşmesi’ni konu aldığı yazısı nedeniyle AK Parti Kadın Kolları ve KADEM tarafından açılan davada karar duruşması görüldü. Dilipak’a 100 bin liralık manevi tazminat cezası verildi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'a, İstanbul Sözleşmesi'ni konu aldığı yazısı nedeniyle AK Parti Kadın Kolları ve KADEM tarafından açılan davada karar duruşması görüldü.

Dilipak'a 100 bin liralık manevi tazminat cezası verildi.

Dilipak ise savunmasında şunları söyledi:

“Ceza dosyasının bekletici mesele yapılmasını talep ediyorum çünkü bu yazıların yazılmasından önce istişare toplantılarında bulundum. Hatta İsrafil Kışla ve Yalçın Koçak, Erman Tuncer ve Sırrı Çağlar'ın da konuya ilişkin tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Çünkü bu kişiler ceza dosyasına dayanak soruşturma aşamasında tanıklıklarına başvurulmuştur. İlgili ceza dosyasındaki yargılamada matufiyet konusundaki tüm itirazlar değerlendirilecektir bu sebeple mahkemenizdeki yargılamada bu hususun tespiti şart olduğundan bekletici mesele yapılmalıdır. ”

Savunmaların arından verilen süre içinde şahitlerin belirtilmediği için talepleri reddeden hakim, kararını açıkladı ve Abdurrahman Dilipak'a 100 bin liralık manevi tazminat cezası verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.