DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
AK Parti’nin Dilipak’a davasında karar çıktı
İşgalin kristalleştiği bir süreç: Kudüs Havalimanı
Polonya'dan NATO'ya doğu kanadındaki varlığını güçlendirme çağrısı
‘Kadına şiddeti tamamen ortadan kaldıracağız’
FSM Köprüsü, Bosna Hersek bayrağının renklerine büründü
24 bin 467 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
'İsrail Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı sona erdirmeli'
'Şükran Günü ve Black Friday öncesinde karma veri seti'
10 kişiden 9'u alışveriş yapacak; fiyat savaşına girmeyin!
İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 20 kişi yaralandı
Libya'da Askeri Mahkeme Halife Hafter hakkında idam cezası verdi
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında yükseliş devam ediyor
Borsada yeni zirve seviyeleri
Avrupa Parlamentosu Rus Wagner Gruba yaptırım tasarısını kabul etti
Tunuslu gazeteciler Cumhurbaşkanı Said'den 'istisnai durum' için süre sınırlaması istedi

TIMETURK / GÜNDEM / AK Parti’nin Dilipak’a davasında karar çıktı

AK Parti’nin Dilipak’a davasında karar çıktı

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’a, İstanbul Sözleşmesi’ni konu aldığı yazısı nedeniyle AK Parti Kadın Kolları ve KADEM tarafından açılan davada karar duruşması görüldü. Dilipak’a 100 bin liralık manevi tazminat cezası verildi.

17 Dakika Önce
2021-11-25 23:00:16
AK Parti’nin Dilipak’a davasında karar çıktı

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'a, İstanbul Sözleşmesi'ni konu aldığı yazısı nedeniyle AK Parti Kadın Kolları ve KADEM tarafından açılan davada karar duruşması görüldü.

Dilipak'a 100 bin liralık manevi tazminat cezası verildi.

Dilipak ise savunmasında şunları söyledi:

“Ceza dosyasının bekletici mesele yapılmasını talep ediyorum çünkü bu yazıların yazılmasından önce istişare toplantılarında bulundum. Hatta İsrafil Kışla ve Yalçın Koçak, Erman Tuncer ve Sırrı Çağlar'ın da konuya ilişkin tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Çünkü bu kişiler ceza dosyasına dayanak soruşturma aşamasında tanıklıklarına başvurulmuştur. İlgili ceza dosyasındaki yargılamada matufiyet konusundaki tüm itirazlar değerlendirilecektir bu sebeple mahkemenizdeki yargılamada bu hususun tespiti şart olduğundan bekletici mesele yapılmalıdır. ”

Savunmaların arından verilen süre içinde şahitlerin belirtilmediği için talepleri reddeden hakim, kararını açıkladı ve Abdurrahman Dilipak'a 100 bin liralık manevi tazminat cezası verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş