AK Parti maden faciasının araştırılması için önerge verecek

Bartın’da yaşanan maden faciasının araştırılması için AK Parti tarafından komisyon kurulma önergesi verilecek.

Maden faciasına ilişkin soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla delillerin bulunduğu maden sahası giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Facia soruşturmasını 6 savcı yürütecek

Olayla ilgili adli soruşturma kapsamında Amasra Cumhuriyet Savcılığı'nda görevli savcı sayısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 6'ya çıkarıldı.

Bu kapsamda Bartın Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı, "3 ay geçici süreli yetki" ile soruşturmada görevlendirildi.

AK Parti'den önerge

Ak Parti yarın maden faciasını araştırmak için komisyon kurulması önergesi verecek.