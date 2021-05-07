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AK Parti'li Dağ açıkladı; 'Yalan üretim merkezi' videosu neden kaldırıldı?

AK Parti tarafından Salı günü yapılan 'Yarın saat 14.00'te paylaşımı kamuoyunda merak uyandırmış, çarşamba günü de CHP'yi hedef alan bir video yayınlanmıştı. Bugün ise AK Parti'nin söz konusu videoyu sosyal medya hesabından kaldırıldığı görüldü.

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07.05.2021 18:34:13
AK Parti'li Dağ açıkladı; 'Yalan üretim merkezi' videosu neden kaldırıldı?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AKP'nin sosyal medya hesabından paylaştığı 'yalan üretim merkezi' videosunun kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Dağ, eleştiri alan animasyona dair yaptığı paylaşımda, "Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık. Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik. Maksat hasıl oldu." görüşünü savundu.

Dağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan sonrasında da bilgi ve belgeye dayalı, seviyenin korunduğu, aziz milletimize sadece gerçeklerle konuşacakları bir zemin istiyoruz. Çünkü biz sadece gerçeklerle konuşuyoruz." ifadesini kullandı.

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chp-yalan-üretim merkezi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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Ahmet Ağıl

'Yalan Üretim Merkezi' yalan mı çıktı yoksa...?

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