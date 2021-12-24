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TIMETURK / GÜNDEM / AK Parti ilçe başkanlığı önüne bırakılan kutudan patlayıcı çıktı

AK Parti ilçe başkanlığı önüne bırakılan kutudan patlayıcı çıktı

AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı binası önüne bırakılan karton kutudan, el yapımı patlayıcı çıktığı öğrenildi.

16 Dakika Önce
2021-12-24 17:20:27
AK Parti ilçe başkanlığı önüne bırakılan kutudan patlayıcı çıktı

AK Parti Zeytinburnu İl Başkanlığı binasının giriş kapısına geçtiğimiz salı gecesi, bir kişi tarafından konulan karton kutunun içinde 150-200 gram ağırlığında el yapımı patlayıcı olduğu belirtildi.

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Bölgedeki güvenlik kameraları taranarak, şüphelinin geliş ve gidiş güzergahları incelendi. Yüzünü gizlemek için kapüşonlu mont giyip maske takan şüphelinin Mehmet A. olduğu belirlendi.

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Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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