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AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na saldırı
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AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na saldırı

Diyarbakır AK Parti Hani İlçe Başkanlığı binasına yönelik molotoflu bir saldırı gerçekleştirildi.

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18.06.2021 23:37:14
AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na saldırı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, sosyal medya hesabından AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na gerçekleşen saldırıya yönelik açıklama yaptı.

"Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır'ımızda Ak Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı."

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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