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TIMETURK / GÜNDEM / AK Parti'den ''uzman çavuş'' açıklaması

AK Parti'den ''uzman çavuş'' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, Muğla'da bir hastanede, uzman çavuş ile doktor arasında yaşandığı öne sürülen darp iddialarına ilişkin açıklamada bulundu

47 Dakika Önce
2022-03-20 16:15:16
AK Parti'den ''uzman çavuş'' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla'da bir hastanede, uzman çavuş ile doktor arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımlara ilişkin, açıklama yaptı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık ve güvenlik teşkilatının Türkiye'nin göz bebeği olduğunun altını çizdi.

Uzman çavuşun doktoru darp ettiği iddia edilmişti: Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
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'PROVOKATİF GÜNDEMLERİ REDDEDİYORUZ'

Güvenlik teşkilatının Türkiye'yi korumak için büyük fedakarlık ve cesaretle mücadele ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz zorlu salgın koşullarındaki üstün gayretlerine şükran borçluyuz. Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever bir mücadele veriyor. Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar yakışıksız bir davranış sergiliyorlar. Münferit hadiseler üzerinden, ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri, bu kurumlarımızın kıymetli mensuplarını incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz. Münferit hadiselerde suç ve cezanın şahsiliği ilkesi esastır."

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