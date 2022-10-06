AK Parti'den KKTC'li vekil Derya'ya tepki: 'Türkiye düşmanı konuşmalar...'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'de CTP milletvekili Doğuş Derya'nın açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi'nde Türkiye aleyhinde konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik, "Hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz. Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK'nın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir. Rum ve Yunan parlamentosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir." ifadelerini kullandı.

"HADSİZ VE PROVOKATİF KONUŞMAYI KINIYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Meclisi'nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz.

"TÜRKİYE DÜŞMANI KONUŞMALARI TEKRAR ETMİŞTİR"

Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK'nın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir. Rum ve Yunan parlamentosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir.

Kuşkusuz bu zihniyet KKTC'yi bir Rum sömürgesi yapma hayali peşinde koşuyor. Bu hayalin peşindeki Rum ve Yunan faşistlerine verdiğimiz cevap bu şahıs için de aynen geçerlidir."

NE DEMİŞTİ?

TSK'nın adadaki varlığını eleştiren Derya, "Birileri milliyetçilik yarışında diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkmakta. Bir Kıbrıstlı yurtsever ve Türk olarak konuşuyorum. Bu konuları futbol taraftarı gibi ele almayacaksın" dedi.

Silahlanmaya karşı olduğunu ifade eden Derya, "Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist harekete karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın" sözlerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen vekil "KKTC'yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu bilsinler" ifadelerinde bulundu.

KKTC vekillerine de seslenen Derya, "Ve siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur biliyorum biat kültürü içerisinde buraya gelip birilerine teşekkür ederek siyasi ikbalinizi ona bağlamak. Ama siz bu ülkenin vekilisiniz." dedi.

Derya bu konuşmayı yaparken arkadan "Ne alakası var?" diye seslenildi.