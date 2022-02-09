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TIMETURK / GÜNDEM / AK Parti'den elektrik faturaları ile ilgili açıklama

AK Parti'den elektrik faturaları ile ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektrik faturaları ile ilgili gelen şikayetler üzerine açıklamada bulundu.

25 Dakika Önce
2022-02-09 12:19:56
AK Parti'den elektrik faturaları ile ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Önümüzdeki süreçte hem esnafla ilgili hem genel faturalarla ilgili bir çalışma Bakanlık tarafından yürütülüyor. Bunları tamamen çözmek adına hem nükleer tesisin ve Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyadaki emtia fiyatlarının bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle temelden bir çözüm olacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dağ, elektrik faturasına ilişkin şikayetler sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Şunu çok net söylemek gerekir. Bunu siyaseten önemsiyoruz. Vatandaşımız şikayetini dile getiriyorsa önemlidir. Elektrik faturalarıyla ilgili bir süredir şikayet var. Ocak ayında zam durumu söz konusu oldu. Covid ve sonrası arz talep dengelerinin bozulmasıyla beraber doğalgaz ve kömürdeki artışla birlikte Enerji Bakanlığı için bir zaruret oldu. Ama sonrasında gelen birtakım taleplerle birlikte 210 kilovatsaate çıkarıldı.

Önümüzdeki süreçte de yine bunun da iktifa etmemesiyle birlikte ve bazı taleplerin gelmesiyle birlikte bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor. Şu anda Enerji Bakanlığı çalışma yürütüyor, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Topyekun hem sınırın yükseltilmesi olur hem de vergiyle ilgili durumlar olabilir hem de sübvanse durumuyla ilgili olabilir. Bu bütçe ile birlikte değerlendirme yapılacak bir pozisyon.

Bunları tamamen çözmek adına hem nükleer tesisin ve Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyadaki emtia fiyatlarının da bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle inşallah temelden bir çözüm olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerine adaylığına ilişkin tartışmalara değinen Dağ, "Cumhurbaşkanımızın 3'üncü kez değil, 2'nci kez adaylığı söz konusudur. 2023'te Cumhurbaşkanımızın adaylığını hukuken tartışmak mümkün değil. Tartışma tamamen siyasi boyutta devam ediyor. Bugüne kadar muhalefet bütün seçimlerin öncesinde iddialı laflar etse de sonunda mahcubiyet duyduğunu bildiği için bunu gündeme getiriyorlar" dedi. .

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