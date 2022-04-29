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Bir Zamanlar Çukurova 134.bölüm youtube | Atv Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm (134.bölüm) izle
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AK Parti'den 12 maddelik yeni yasa teklifi!

AK Parti, 12 maddelik yeni yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

2 Saat Önce
2022-04-29 14:35:50
AK Parti'den 12 maddelik yeni yasa teklifi!

TBMM Başkanlığı'na sunulan, 'Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 12 maddeden oluşuyor.

Belediye Gelirleri Kanunu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu ile Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da değişiklikler öngörülüyor.

Teklif ile Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamların ilan ve reklam vergisinden muaf tutulması amaçlanıyor. Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde üst yapıların kullanımının etkinleştirilmesine katkı sağlanması, atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkan sağlanması amacıyla faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da süresi dolan kiracı kullanıcıların üst yapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1 aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere süre verilmesi öngörülüyor. Bu süre sonunda tahliyesi gerçekleşmeyen malların idarece tasfiye edilmesi düzenleniyor.

İhracatçı birliklerin genel kurullarınca iflas eden, ölen, ticareti terk eden ve son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin borçlarının terkin edilebilmesi öngörülürken, ihracatçı birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığınca re'sen atama yapılabilmesi öngörülüyor. İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek miktarının İhracatı Geliştirme A.Ş. sermayesine eklenmesi düzenleniyor.

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