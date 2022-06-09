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Ailesiyle tartıştı, arabasını yaktı

Sultanbeyli'de ailesiyle tartışan Fuat A., park halindeki hafif ticari aracını yaktı. Alev alev yanan araç hurdaya dönerken, Fuat A. gözaltına alındı.

10 Dakika Önce
2022-06-09 22:22:21
Ailesiyle tartıştı, arabasını yaktı

Battalgazi Mahallesi Alper Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, Fuat A. iddiaya göre ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası park halindeki 06 HTN 48 plakalı aracı ateşe verdi.

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İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürdüğü yangında, araç kullanılamaz hale geldi. Aracın park ettiği yerde bulunan telefon direği de yangında zarar gördü. Fuat A. polis tarafından gözaltına alındı. Mahalle sakini Muhammed İlhan, "Patlama sesiyle uyandık. Özel sorunlarından dolayı sahibi, aracını kendisi yakmış" dedi. DHA .

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