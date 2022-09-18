'Aile yürüyüşü'ne karşı ünlü isimlerden LGBT'ye destek paylaşımları

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde bugün düzenlenen Büyük Aile Yürüyüşü' ünlüler ve bazı toplum kuruluşlarını rahatsız etti.

Ailelerin toplumu korumak amacıyla düzenledikleri yürüyüşe 'LGBT'ye karşı yürüyüş ne' diyen ünlülere takipçileri tepki gösterdi.

Aleyna Tilki, Edis, Athena grubun solisti Gökhan Özoğuz ve Mabel Matiz, bugün Saraçhane'de düzenlenecek olan LGBT dayatmasına karşı yürüyüşe tepki gösterdi.

'Büyük Aile Yürüyüşü' bazı toplum kuruluşlarını da paniğe sevk etti. Sosyal medya hesaplarından tek tek paylaşımlarda bulunan ünlülere takipçileri tepki gösterdi.

BÜYÜK AİLE BULUŞMASI NEDİR?

Toplam 150 STK'nın desteğiyle düzenleneceği belirtilen “Büyük Aile Buluşması” adlı etkinliğin, 18 Eylül saat 14.30'da Saraçhane Parkı'nda başlayacak. Yürüyüş Beyazıt Meydanı'nda son bulacak.

Videoda, şu ifadeler kullanıldı:

Dijital çağda, tüm dünyayı ve ülkemizi bir virüs gibi saran LGBT propaganda ve dayatmalarına karşı “ben de varım” diyorsan, cinsiyetsizleştirmek, insan neslini azaltmak, aileyi yok etmek isteyen küresel ve emperyalist lobilere “dur” demek istiyorsan, ailemizi, çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi korumak için Büyük Aile Buluşmamıza sen de katıl. Tarih: 18 Eylül 2022 Pazar / Buluşma: Fatih Saraçhane Parkı

ÜNLÜ İSİMLERDEN VE SÖZDE TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEPKİ GELDİ

'Büyük Aile Yürüyüşü'ne ünlü isimler ve sözde toplum kuruluşları tepki gösterdi.

Ünlü isimlerden tepki çeken paylaşımlar

Mabel Matiz “LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ve söz konusu kamu spotu ile ilgili herkesi LGBTİ+'larla dayanışmaya çağırıyorum. Uygar bir toplumda böyle bir şeyin yeri yoktur ve ayrımcılık suçtur” ifadelerini kullandı.

Edis de, “Keşke bu yürüyüş ve kamu spotu yaşam hakları, çalışma hakları ellerinden alınan, kanun önünde eşitlik arayan, cinsel yönelimleri sebebiyle tacize istismara uğrayan LGBTİ+ bireyler için olsaydı. Bu kadar tersine istikamet sizin alnınıza kara bir leke. Acil şifalar diliyorum” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Şarkıcı Aleyna Tilki, Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç..” dedi.

Melikşah Altuntaş “Adına #LGBTDayatması'na karşı yürüyüş dedikleri eylemin ne olduğunun, bununla ilgili bir “kamu spotu” hazırlanıp bunun ülkenin resmî kurulları tarafından televizyonlarda yayınlatılmasının ne demek olduğunun umarım farkındasınızdır. Bu nefret suçuna karşı sessizliği anlayamıyorum!” dedi.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ise, ''Kimin haddine Yaradanın yarattığını kendi gibi değil diye yok saymak'' dedi.

Ünlü isimlerin bu paylaşımlarına, “Lut kavmi istemiyoruz” tepkileri yağdı.

YeniŞafak .