“Aile Bakanı LGBT propagandasından etkinlendi”

LGBT dayatmasına karşı on binlerin bir araya geldiği Büyük Aile Buluşması’nı eleştiren Aile Bakanı’na Kürşat Mican’dan tepki: “O gün orada bulunan on binlerce ailenin ve halkımızın talebine kulak vermeden bu propagandaya kapıldı.”

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Saraçhane Parkı'nda LGBT dayatmasına karşı on binlerin bir araya geldiği Büyük Aile Buluşması büyüyor. Batının körüklediği kara propaganda değil ailelerin vakur ve kararlı duruşu kitleleri kazandı. Buluşma illere yayılacak. 150 demokratik kitle örgütünün katılımcısı olduğu eylemin mimarı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, ekim ayı içerisinde Meclis'e giderek LGBT dayatmasına karşı yasa çıkarılmasını talep edecek.

AİLE BAKANINA ELEŞTİRİ

İstanbul'da Cevahir Otel'de düzenlenen toplantıya Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı ve Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican, açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında platform yöneticileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Büyük Aile Buluşması ile ilgili “Nefret söylemi, kime karşı olursa olsun kabul edilemez. Çünkü nefret söylemi ile yaşam hakkını engellersiniz.” sözlerini de eleştirdi. Kürşat Mican, “Üzülerek ifade etmek isteriz ki; Sayın Aile Bakanı da propagandadan etkilenerek, gerçekleri araştırmaya gerek duymadan, o gün orada bulunan on binlerce ailenin ve halkımızın talebine kulak vermeden bu propagandaya kapıldı.” dedi.

743 HABERİN YÜZDE 55'İ YALAN

Kürşat Mican, eylemin ardından dijital medyadaki haberleri taradıklarını anlattı: “LGBT propagandasının en somut örneğini; Büyük Aile Buluşması'na karşı yürütülen dezenformasyon kampanyasında yaşadık. Nefret söyleminin zerresi bulunmayan bu buluşma ile ilgili dijital medyada yer alan toplam 743 haberin yüzde 55'inde nefret söylemi ibaresi geçmiş. Bunları medya analiz raporlarından derledik. Orada gerçekten ne olduğuna dair çıkan doğru haber oranı ise sadece yüzde 45.”