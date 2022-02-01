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AİHM'den Demirtaş ve HDP kararı: Türkiye’ye 200 bin euro ceza

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aralarında Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 40 HDP’li vekilin dokunulmazlıklarının Anayasa’ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

1 Saat Önce
2022-02-01 13:26:29
AİHM'den Demirtaş ve HDP kararı: Türkiye’ye 200 bin euro ceza

AİHM, HDP'den seçilen 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016'da dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmasına dair ihlal kararı verdi. Diken'in haberine göre, AİHM, vekil başına 5 bin euro tazminat ödenmesine ve ayrıca başvuru giderlerinin de başvuruculara ödenmesine hükmetti. Böylece Türkiye 200 bin euro tazminat ödemeye de mahkum edildi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, "AİHM, HDP'li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ihlal kararını açıkladı" dedi.

Avukat Mahsuni Karaman da, "AİHM, bugün açıkladığı Encü/Türkiye kararı ile HDP'li 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016 tarihinde dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmaları nedeniyle ifade hürriyetlerinin ihlal edildiğine karar verdi" dedi.

2016'da AK Parti'nin gündeme getirdiği ve CHP'nin de desteklediği anayasa değişikliği ile o değişikliğin tarihine kadar parlamentoda fezlekesi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılarak, yargılanmalarının yolu açılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifine ‘Anayasa'ya aykırı' olmasına rağmen ‘Evet' diyeceklerini söylemişti. .

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