Ahmet Türk: CHP, Kürt sorunu konusunda ikircikli davranıyor

Kürt sorununda temel olarak bir muhatap sorunun hep bulunduğunu ve bu sorunun bir Türkiye sorunu olduğunu belirten kapatılan Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) son genel başkanı Ahmet Türk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kürt sorunu konusunda ikircikli davrandığını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Sezai Temelli'nin “Muhatap, İmralı'dır” sözleri sonrası pek çok kesimden farklı görüş geldi.

Kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) son genel başkanı ve Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Kürt sorununda esas meselenin bir muhatap bulamama meselesi olduğunu belirtti.

bianet'ten Ruken Tuncel'e röportaj veren Türk, “Muhatap olsaydı bu kadar acılar yaşanmazdı. Muhatap olmadığı için bugün bu sorun bir çıbana dönüşmüş durumda. Ama mücadele ederken aynı zamanda bir muhatap yaratmanın da mücadelesini vermek zorundasınız. ‘Kürtler, kültürel, kimliksel olarak tanınmak istiyor, bir statüye sahip olmak istiyor' fikrini içselleştiren bir anlayış olmadığı için bir muhatap ortaya çıkmıyor. ‘Kürtler bir halktır, kendi bölgelerini kendileri yönetebilecek bir hakka sahip olması gerekir' anlayışı ortaya çıktığı zaman bu sorun çözülür veya bir muhataptan söz edilir. Ama bugün bir muhatap bulmak zor” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kürt sorunu konusunda ikircikli davrandığını belirten Türk, “CHP, güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ediyor. Peki, insan hakları, demokrasi, Kürt sorunu konusunda bugüne kadar verdiğiniz bir açık mesaj var mıdır, yok! Bir tarafta AK Parti'nin yedeğinde MHP, diğer tarafta da CHP'nin yedeğinde İYİ Parti var. Bu iki parti de Kürtlerin meşru taleplerini kabul edecek noktada değil, bu da işin zorluğu. CHP'de de demokrat bazı insanlar var ama ulusal kesimlerin varlığını da unutmamak lazım” dedi.

Kürt sorununun temel olarak bir Türkiye sorunu olduğuna vurgu yapan Türk, “Bu sorun sadece Kürtlerin sorunu değil, Türkiye halklarının sorunudur. Kürtler demokratik bir geleceğin önünü açmazsa Türkiye halkı da demokrasiye kavuşamaz. Yani Kürt sorunu, Türkiye'nin demokrasisiyle direk bağlantılıdır. Kürt sorunu çözülmediği zaman sadece Kürtler bunun acısını çekmiyor veya sadece Kürtler demokrasiden uzaklaşmıyor aynı zamanda Türkiye halkları da demokrasiden uzaklaşmış oluyor. Bu nedenle Kürt sorunu bir Türkiye sorunudur, bütün halkların sorunudur” ifadelerini kullandı.

İktidarın da Kürt sorununa yaklaşımını eleştiren Türk, “Bugün iktidarın yarattığı bu tablo karşısında Kürtlerin AK Parti ile bir geleceği olmaz, bir görüşmesi olmaz. Birileri bizden uzak bile dursa, biz bize düşen rolü Kürtler olarak oynayacağız, ama bu nereye kadar gider. Bu sorunun çözümü için yeterli olur mu?” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.