Ahmet Taşgetiren, iktidar değişince açılacak dosyaları sıraladı

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, unutulmayacak ve iktidar değişiminde masaya yatırılacak çok sayıda meselenin bulunduğunu söyledi; bunları 20 maddede sıraladı.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, iktidar için 20 yılın uzun bir süre olduğunu, insanların oradan hiç gitmeyecekmiş hissine kapılabileceğini belirterek "Bu da, icraatta titizliği, kurala uygunluğu ıskalamaya yöneltir. Unutulur, denir, kim görecek ki denir, kesemize kalır, denir, müruru zamana uğrar, denir. Denir de denir" dedi.

Bunun hayati bir yanlış olduğunu dile getiren Taşgetiren, unutulmayacak ve iktidar değişiminde masaya yatırılacak çok sayıda meselenin bulunduğunu dile ifade etti.

"Şimdi, yargıda, emniyette, medyada sağlanan güçle üstünün kapatıldığı düşünülen pek çok mesele, yeni yargı, yeni emniyet, hatta yeni medya düzeninde teker teker gündeme gelir. Örnek mi, bir dönem bir örgüt 'paralel devlet yapısı - PDY' haline gelmiş, yani bir tür paralel iktidar oluşturmuştu, öyle ki kendisini beri benzer yetkiliye 'ayağımızın altında dolaşma' diyecek cür'ette görüyordu, sonrası malum. Nerede ise dokunduğu herkes yandı" diyen Taşgetiren, 'geleceğe bırakılan dosyaları' şöyle sıraladı:

"-17-25 Aralık'ın milat sayılması sorgulanır mesela.

-Yine, 17-25 Aralık'ın yolsuzluk boyutu sorgulanır.

-Rıza Zarrab ile ilişkiler sorgulanır.

-'Ne istediler de vermedik' yaklaşımı sorgulanır.

-SADAT konusu tüm ilişkileri ile sorgulanır.

-15 Temmuz'da gerçekten ne oldu, darbe ihbarı geldikten sonra MİT ne yapamadı – Genelkurmay ne yapamadı da 250 kişi can verdi, binlerce kişi yaralandı, sonra MİT Başkanı yerinde kaldı, Genelkurmay Başkanı çok çok yetkili hale geldi, buradaki sorular cevapsız kalabilir mi? TBMM'nin 15 Temmuz dosyasına ne oldu, sorulur. SADAT'ın 15 Temmuz'da rolü var mı, sorgulanır.

-İhaleler sorgulanır mesela. Diyelim şu anda Sedat Peker'in açıklamaları ile ilişkileri tartışılan Mehmet Cengiz, ve isimleri onunla birlikte dillendirilen hadi nazik ifadeyle söyleyelim '5 seçilmiş müteahhit' nasıl 'davet usulü ile' milyarlık ve ballı ihalelere gark oluyorlar, muhalefet şimdiden bunları masaya yatıracağını bas bas bağırmıyor mu?

-Bu arada kimler, nereye, hangi motivasyonla milyon dolarlık aktarımlarda bulundu, bu dosyalar açılır.

-Etkili ailelerin devlet bürokrasisi ile ilişkileri sorgulanır.

-Bir saray dosyası oluşur mutlaka. Oradaki tüm kadrolaşma isim isim değerlendirilir. Diyelim şu anın muhalefeti böyle bir yapı düşünmediğine göre şayet iktidara gelirse onun için yeni bir formül geliştirecektir.

-Medya yapılanması kesinlikle sorgulanır. Havuz- mavuz işleri, ayrıca devlet bankalarından sağlanan kredilerle medya oluşumları sorgulanır.

-Yargıda FETÖ Borsası diye bir başlığın açılmaması mümkün mü? Cumhurbaşkanlığı avukatlarının etkinliği kesinlikle bir gündem konusu olur.

-Cumhurbaşkanına hakaret davalarının tartışılmaması mümkün değil.

-Yargıda verilen kararlar, 'yargı kararı' denilip üstü kapatılacak nitelikte mi? 'Alnı secdeye gelenler' söyleminin sonunda nasıl bir yargı düzeni oluşturduğu meselesi nasıl kapanır? Sonraki yargı yapılanmaları gerçekten yargı bağımsızlığı - tarafsızlığı çerçevesine oturuyor muydu?

-KHK'larla bir gecede binlerce insanın defterinin dürülmesi bir hukuk devletinde nasıl mümkün olabildi? Bu dosya açılmaz mı?

-Bir 'kayyım masası' kurulması kaçınılmaz bence. Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınıp kayyımla yönetime gidilmesi demokratik haklar açısından,

-FETÖ bağlantısı gerekçesiyle el konulan iktisadi kuruluşlara yönelik kayyım uygulaması, buralarda yapıldığı iddia edilen yolsuzluklar sebebiyle masaya yatırılır.

-Süleyman Soylu usulü İçişleri Bakanlığı yönetimi önemli bir gündem oluşturacaktır yarınlarda. Sayın Soylu'nun girdiği fotoğraf kareleri de mutlaka konuşulacaktır.

-Hendeklere nasıl göz yumulduğu da bir gündem konusu olur mutlaka.

-Tabii bütünüyle sistem sorgulanacaktır. Bütünüyle ekonomik yapı sorgulanacaktır." .