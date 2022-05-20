Ahmet Taşgetiren'e göre Millet İttifakı’nın en büyük ortak sıkıntısı...

6’lı masanın başkan adaylığını bir türlü açıklayamamasına tuhafa bulan Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, 'Bence Millet İttifakı’nın “ortak aday” konusu, bu yapı için ”Ortak sıkıntı” olmaya aday gibi görünüyor' dedi.

Ahmet Taşgetiren'in bugün yayımlanan"Başkan adayı gerçekten belli değil mi?" başlıklı yazısından Millet İttifakı'ndaki aday sorunu ile ilgili bölüm şöyle:

Millet İttifakı'nın en önemli sorununun “Başkan adayı” olduğunu söyleyip duruyorum. İttifak içinde ve çevresinde bulunanlar da onu belirlemenin vaktinin henüz gelmediğini, seçim takvimi başlayınca adayın belirleneceğini ifade ediyorlar.

Farklı ortamlarda Davutoğlu ve Babacan'a sordum: “Siz biliyor musunuz başkan adayını?” diye. Bilmediklerini, 6'lı masanın gündemine de henüz bu konunun gelmediğini söylediler.

Ben ısrar ettim: “Yani, dedim, durulacak durulacak, bir gün vatandaşın önüne işte şu isim, diye bir isim konacak, vatandaş da helâl olsun, en doğru ismi bulmuşsunuz' diye karşılayacak, beklenti bu mudur?”

Bir isim yok, ben mesela Davutoğlu ve Babacan'ın da o ismi bilmediklerine kani oldum. Ancak meseleyi erteliyor olmalarına anlam veremedim.

Peki başka bilen var mı 6'lı yapıdan?

Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu ya da Uysal'dan herhangi biri biliyor olabilir mi?

“Millet İttifakının koordinatörü”nün Kılıçdaroğlu olduğu, sistem gereği diğer partilerin de böyle bir yapılanmayı kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak gördükleri söylenebilir. Kaldı ki Cumhur İttifakı da böyle bir zaruretten doğuyor. Ak Parti, hâlâ en çok oy alan parti olmasına rağmen tek başına Başkanlık ipini göğüsleyemeyeceği için kendisini MHP ile hatta BBP ile ittifaka mecbur hissediyor.

Peki Kılıçdaroğlu'nun aklında “ortak adaylık” için bir isim var mıdır?

Mesela o isim Kılıçdaroğlu'nun kendisi ise, akan süreç içinde kendisini empoze ede ede sonunda 6'lı masanın “Bu konuda halkta önemli izler bıraktınız, sizin adaylığınızı gönül rahatlığı ile onaylıyoruz” demesini mi düşünüyor ya da planlıyordur? Böyle bir durum, “hesaplı hareket” izlenimi ortaya çıkarmaz mı?

Ya da mesela tabii olarak böyle bir sonucu bekleyecek olan CHP kitlesi, 6'lı masadan farklı bir isim ortaya çıktığında şoka uğramayacak mıdır?

Hoş Kılıçdaroğlu ya da 6'lı masada yer alanlar yine de siyasi geçmişleri ile bilinen isimlerdir. Belirsizlik süreci, onların her birisini “Aday gösterilmezler” kategorisine indirgiyor aynı zamanda. Şu anda 6 isimden sadece Kılıçdaroğlu, hamleleriyle “muhtemel aday” kategorisinde zikrediliyor. Akşener de zaten “Başbakan adayıyım” diyerek başkan adaylığı tartışmasından çekilmiş durumda.

Bence Millet İttifakı'nın “ortak aday” konusu, bu yapı için ”Ortak sıkıntı” olmaya aday gibi görünüyor.