Ahmet Taşgetiren'den Demirtaş'ın çağrısına destek

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aydın, sanatçı, akademisyen ve gazetecilere yaptığı çağrıyı, 'Anladığım kadarıyla Demirtaş, 'iktidar karşısında eleştirel duruş'u ortak zemin olarak değerlendiriyor ve ülke geleceği için bir 'ortak duruş' çağrısında bulunuyor.' yorumunda bulundu.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanarak Edirne Cezaevi'ne konulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aydın, sanatçı, akademisyen ve gazetecilere yaptığı çağrıyı, "Anladığım kadarıyla Demirtaş, “iktidar karşısında eleştirel duruş”u ortak zemin olarak değerlendiriyor ve ülke geleceği için bir “ortak duruş” çağrısında bulunuyor.

Sayın Demirtaş'ın bu mektubu, muhataplarının “farklarını fark etmeden” yazdığı düşünülemez. Farkları dikkate alarak yazdığı noktasından hareket edildiğinde ise amacın, “Farklara rağmen ülke için ortak zeminler üretilebilir” kanaatinin ürünü olduğu sonucu çıkar" diye değerlendirdi.

Selahattin Demirtaş'ın T24'e yazdığı "Ortam bulanık ama aklınız bulanmasın" yazıya işaret eden Taşgetiren, "Selahattin Demirtaş cezaevinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geniş düşünce – siyaset yelpazesi, geçmişte “Akil İnsanlar Heyeti” tarzında mesela Demirtaş'ın mektubunda isimlendirdiği gibi bir “Aydınlar Heyeti” şeklinde belli bir ortak zeminde buluşur buluşmaz, o ayrı bir konu, ama ben “Ortak ev Türkiye” vurgusunun her zeminde ortaya konmasını önemsiyorum. Demirtaş'ın da bu noktada önemli misyonlar ifa edebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. .