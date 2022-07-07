Ahmet Taşgetiren'den Demirtaş'a övgü

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 'Cezaevinde ama siyaseti etkileyecek konumda. Bunda sadece eski eş başkan olmasının yanında, siyasetçi kalibresinin etkinliğinin de önemli payı var' dedi.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın T24'te yayınlanan yazısını yorumlayarak, "Demirtaş, kendi kitlesine sesleniyor. Muhalefetten de anlayış bekliyor. Bu çağrı, iktidarın hoşuna gitmeyebilir. Çünkü olayın bir “seçim” boyutu var. Seçim söz konusu olduğunda da iktidar “İmralı'nın Edirne'dekine hesap sorması”nı bile dikkate alır da, Edirne'dekinin “şiddete tavır” ve “Türkiye bütünlüğü” hassasiyetini ıskalayabilir" dedi.

"Demirtaş cezaevinde ama siyaseti etkileyecek konumda. Bunda sadece eski eş başkan olmasının yanında, siyasetçi kalibresinin etkinliğinin de önemli payı var" diye yazan Taşgetiren, "Demirtaş'ın “Türkiyeleşmek” siyaseti yeni değil. Sonraki gelişmelerde o hassasiyetin geri plana düştüğü değerlendirmeleri yapılmıştır. Doğrudur yanlıştır, ancak şu anda cezaevinden yapılan çağrı önemlidir. Demirtaş, iğne – çuvaldız benzetmesini burada kullanıyor. “Değişimi kendimizden başlatalım, yani iğneyi kendimize batıralım, muhalefet hala aynı tavırda ısrar ederse o zaman çuvaldızı onlara batırabiliriz.” İğne-çuvaldız metaforunun özeti bu" ifadelerini kullandı.

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