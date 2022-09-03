Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık ne dedi? Ahmet Şık Alevi mi? Ahmet Şık hangi partili?

Son zamanlarda söylemleriyle gündeme gelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘terörist’ dediği Ahmet Şık hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Ahmet Şık’ın hayatını merak edenler Ahmet Şık kaç yaşında, Ahmet Şık Alevi mi, Ahmet Şık hangi partili, Ahmet Şık nereli sorularına yanıt arıyorlar. İşte Ahmet Şık hakkında detaylar…

Konuşmalarıyla ismini gündeme taşıyan Ahmet Şık hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık ne dedi? Ahmet Şık olayı ne? Ahmet Şık aslen nereli, Alevi mi? Ahmet Şık geçmişi nasıl?

Ahmet Şık biyografisi

1970 yılında Adana'da dünyaya gelen Ahmet Şık İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Mesleğe üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 ilâ 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı.

2005 yılında Radikal gazetesinde çalışırken Doğan Grubu'na alacak davası açtığı için işten çıkartıldı. Sonrasında çalışmaya başladığı Aktüel dergisinden de açtığı dava gerekçe gösterilerek işine son verildi. 8 Mart 2007'de medyanın askerler tarafından fişlendiğinin iddia edildiği “Askerin medya notları!” başlıklı habere imza attı.

2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisinden milletvekili adayı oldu ve İstanbul milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 4 Mayıs 2020 günü partisinden istifa ettiğini açıkladı. 19 Nisan 2021'de Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı.

Ahmet Şık hangi partili?

Gündem isimlerinden olan Ahmet Şık Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekilidir.

Ahmet Şık ne dedi? Ahmet Şık olayı

Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık katıldığı canlı yayında ‘AKP siyasi bir parti değil bir suç örgütü ve kapatılacak' ifadelerini kullanmıştı.

Şık'ın bu ifadelerini hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu açıklamayı yapmıştı:

TİP Milletvekili Ahmet Şık için “bu zat zaten teröristin tekidir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nasıl olduysa bir vekil olma şansını yakaladı. Şu anda da bu ifadeleri kullanıyor. Hukuk devletinin içinde teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşım içinde. Soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Birçok terör örgütlerinin içinde yer almış bir kişidir. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra ceza davaları arkasından gelecektir.” diye konuştu.

Şık, kendisine terörist diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter hesabından yanıt verdi:

“İktidarınız sona erip memlekete hukuk geldiğinde, menfaatini değil hukukun haysiyetini önemseyen şimdiki gibi kuklaya çevirdiklerinize benzemeyen yargı mensupları kimin terörist kimin çete lideri olduğuna karar verecek. O zaman konuşuruz bu konuyu.”

Ahmet Şık Alevi mi?

Ahmet Şık daha önceleri Alevi meseleleriyle gündeme gelmişti. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sözleri nedeniyle özür diledi.

Ahmet Şık, Medyascope'ta katıldığı programda "Kemal beyin Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için, bizler için değil elbette, bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Hiç kimse 'iktidar oradan söz kurmaz' diye düşünmesin. Bu öyle kötü bir iktidar ki, bize her gün Madımak'ı yaşatabilecek bir iktidar" sözleri hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.

Sözlerinin bağlamından koparıldığını belirten Şık, "Meramımı anlatamamışım. Anlatamadığım için Alevilerin haklı nedenlerle travmalarını tetiklemeye yol açtığım için özür dilerim. Ülkenin kuruluşundan itibaren ikincil yurttaş muamelesi görmüş, birçok katliama maruz kalmış bir kitleyi de ilgilendiren başka bir konuda görüşlerimi dile getirirken daha dikkatli olmalıydım" dedi.