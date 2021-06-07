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Ahmet Şık hakkında 2 ayrı soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı iki ayrı programdaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

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07.06.2021 14:33:33
Ahmet Şık hakkında 2 ayrı soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı iki ayrı programdaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şık'ın katıldığı bir yayında "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir." şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ifadeler nedeniyle 27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan ikinci açıklamada da yine Şık hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözler dolayısıyla resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği iddia olunan 'Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloku vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var. O iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek her şey meşrudur' şeklindeki sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır."

 

 

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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