Ahmet Özhan şeyh mi oldu? Ahmet Özhan hangi tarikatın şeyhi?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan’ın şeyh olduğuna dair haberler yayıldı. Peki Ahmet Özhan hangi cemaatten? Ahmet Özhan şeyh mi? Ahmet Özhan kaç yaşında şeyh oldu? İşte detaylar…

Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini olan Ömer Tuğrul İnançer geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Bunun üzerine tekkenin yeni şeyhinin Türk sanat müziği sanatçısı Ahmet Özhan'ın olduğu haberleri bugün konuşulanlar arasındaydı. Vatandaşlar, Ahmet Özhan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt arıyorlar.

Ahmet Özhan hangi tarikatın şeyhi?

Ömer Tuğrul İnançer'in 4 Eylül tarihindeki vefatı üzerine tekkenin postuna Ahmet Özhan oturdu. Ahmet Özhan hangi cemaatten merak edildi. Özhan, Cerrahi tarikatına ait Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin yeni şeyhi oldu.

Ahmet Özhan kaç yaşında?

Şanlıurfa'da 26 Ağustos 1950 tarihinde dünyaya gelen Ahmet Özhan'ın yaşı 72'dir. Cerrahi tarikatı şeyhi Ahmet Özhan'ın geçmiş yaşantısı merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından Şeyh Ahmet Özhan'ın söylediği şarkılar araştırılıyor. Peki Ahmet Özhan hayatı nasıldı? İşte Ahmet Özhan'ın biyografisi…

Ahmet Özhan kimdir?

Kimlikteki adı Ahmet Katıgöz olan Ahmet Özhan, 26 Ağustos 1950 tarihinde babasının görevi nedeniyle olduğu Şanlıurfa'da dünyaya gelir. Yine babasının polis olması nedeniyle ilk ve orta tahsilini çeşitli il ve ilçelerde yaptı. 1960'lı yıllarda İstanbul Belediye Konservatuarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimini alan Ahmet Özhan, bir yandan da sahnelere çıkmaya başladı ve plak çalışmalarında bulundu. Profesyonel olarak ilk sahneye de Belediye Gazinosunda yapmıştır. Genç yaşta sahneye çıkan Ahmet Özhan 1970'li ve 1980'li yılların popüler Türk Müziği yorumcusu olarak tanınmıştır.

Ahmet Özhan tarikata nasıl girdi?

Ramazan ayında bir iftar yemeğinde Cerrahi tarikatı lideri Muzaffer Ozak ile tanıştıktan sonra dünyaya farklı bir pencereden bakmaya başlar. Ve tanışıklıktan sonra Türk Tasavvuf Musikisi alanında birçok çalışmalara imza atar. Bu saatten sonra Özhan, tasavvuf yolcuğunu devam ettirir.

Ahmet Özhan albümleri neler?

Genel Yönetmeni ve solisti olduğu toplulukla Âteş-i Aşk isimli beş CD"lik tasavvuf müziği albümü, padişâh bestekârların eserlerinden oluşan bir CD ve yine İlâhiyat-ı Kenân isimli bir tasavvuf müziği albümü yaptı.1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını aldı. Hacı Arif Bey, Aliş, Hafız Yusuf Efendi gibi müzikal belgesel filmleri çevirdi. 1985 de Singapur"da yapılan Asya Müzik Festivali"nde ülkemizi temsil etti.