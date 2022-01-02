Ahmet Mahmut Ünlü: “Neresini öperse öpsün”

‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Marifet Derneği ile bağının koptuğunu açıkladı. Marifet Derneği lideri Muhammed Keskin’le ilgili tepkilerini dile getiren Ünlü,“Cezayir’e gidilmiş. O onun elini öpmüş neresini öperse öpsün, beni alakadar etmiyor istediği yeri öpsün de…” dedi.

‘Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 31 Aralık 2021 tarihinde Youtube kanalında yayınlanan videosunda Marifet Derneği'yle bağının tamamen koptuğunu açıkladı.

Ünlü, Marifet Derneği lideri Muhammed Keskin'in Cezayir'de düzenlenen bir toplantıda Keskin'in cemaatin ‘şeyh'i olarak bilenen Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vekili gibi gösterilmiş olmasına tepki gösterdi.

Ünlü “Resim Marifet'in sitesine 18 Kasım'da kondu. Her gün baktırıyorum bekliyorum. Her gün gözümüze baka baka ‘Biz sizin şeyhinize böyle hakaret ederiz, bir şey de yapamazsınız lan!' diye bize sövüyorlar” dedi.

“Neresini öperse öpsün”

Ünlü'nün konuyla ilgili konuşmaları şu şekilde:

Cezayir'e gidilmiş. O onun elini öpmüş neresini öperse öpsün, beni alakadar etmiyor istediği yeri öpsün de…



Mahmut Efendi Hazretleri en dipte. Mahmut Efendi Hazretleri buraya katıldı mı? Katılmadı. Cezayir'e gitti mi? Gitmedi. Gitmediği halde 100 yaşında mübarek zatın resmi buraya nasıl konuldu? Altına da Faziletü'ş Şeyh Muhammed Keskin yazmışlar. Bu toplantının maliyeti ayrı bir konu. Onu ayrı tartışırız. Efendi hazretleri buraya katılmadığı halde buraya resmini koymuşsun, ismini yazmışsın bu büyük iftira. Resim Marifet'in sitesine 18 Kasım'da kondu. Her gün baktırıyorum bekliyorum. Her gün gözümüze baka baka ‘Biz sizin şeyhinize böyle hakaret ederiz, bir şey de yapamazsınız lan!' diye bize sövüyorlar. Ben bunu böyle değerlendiriyorum. Bu benim kanıma dokunuyor.



Bundan sonra Marifet Derneği, Müceddid Mahmut Efendi Vakfı, Ahıska Yayınevi… Bu gibi kuruluşlardan teberru ettim (ilişkiyi kesmek anlamında)… Bugün bunu yapan yarın neler yapar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.