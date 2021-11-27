DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Abdullah Gül’e cumhurbaşkanlığı teklifi mi götürecek? Karamollaoğlu’ndan iddialara yanıt
2021-2022 AÖF güz dönemi vize sınav soruları ve cevapları zaman açıklanır?
Karamollaoğlu net konuştu: Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı mı olacak?
Londra’da emeklilerden protesto
Konya'da aşı skandalı! Fazla dozda Biontech aşısı yapılınca hastanelik oldu
2022 MTV zammı ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2022'de ne kadar olacak? MTV vergisi kaç lira olacak?
Resmi Gazete'de yayımlandı: ÖTV, harç ve cezalara zam!
Mehmet Barlas: Bahçeli, dolarla tuzak kuranların canlarına okudu
Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı canlı yayın!
Uşakspor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Son 24 saatte en çok kazanan ve kaybeden kripto paralar
Buldan: Meselelerin çözümünde diyalog ve müzakere dışında hiçbir alternatif yok
Saniyede 45 araç üretmeyi hedefliyordu: Tesla, Avrupa Birliği’nden fon alma hakkını kaybetti
Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı
Hafta sonu İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 27 Kasım İSKİ su kesintisi duyuruları

TIMETURK / GÜNDEM / 'Ahmet Kekeç'in oğlu böyle mi olacaktı? Sorusuna cevap verdi

'Ahmet Kekeç'in oğlu böyle mi olacaktı? Sorusuna cevap verdi

Geçen sene vefat eden usta gazeteci ve yazar Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, dolar kuru üzerinden yaptığı yorum üzerine sosyal medyada linç edildiğini yazdı. İşte o yazı…

2 Saat Önce
2021-11-27 08:26:56
'Ahmet Kekeç'in oğlu böyle mi olacaktı? Sorusuna cevap verdi

Siyaset, kriz yönetme sanatıdır (ekonomik krizden bahsetmiyorum). Dolayısıyla belli bir olgunluk ve akl-ı mücerred ister. Müşahhas başarılarınız size siyaset yapabilecek -maddi- bir alan sunabilir ama yetmez. Nihayetinde işiniz insanla. İnsan 2+2=4 ile çözülemez, teskin ve idare edilemez.

Bunları neden anlatıyorum...

Geçen hafta dolar bir ara 14 TL'ye kadar dayandı. Sonra işin ehli bir şeyler yapıp etti ki 12'ye geriledi. Neyse, bu bahsi diğer... Derken, insanlar arasında haddi aşan bir şaşkınlık ve kaygı (yani kriz) oluştu. Herkes bilir ki, şaşkınlık ve kaygının kaynağı belirsizliktir. Şimdi ne olacak? İşte ilm-i siyasetin burada devreye girmesi gerekir: Boşluğu doldurur. Şu olacak bu olacak der. Şaşkınlığı alır, kaygıyı dindirir.

*

O anlarda -teskin beklentim nedeniyle- iki üç vekili ilm-i siyasete muhalif tavırlarından dolayı eleştirdim. Soğan yiyecekmişiz, artık iki domates alıp eti rüyamızda görecekmişiz, dişimizi sıkıp küreselcilere verdiğimiz kilolarla had bildirecekmişiz falan filan... Bu zamansız ve anlamsız ifadelerin Cumhurbaşkanı'nın mücadelesine zerre faydası yok. Aksine, belirsizlik ve kaygıyı artırdığı için zararı var.

Vekilleri eleştirmemin nedeni anlaşılmamış olacak ki sosyal medya ifadesiyle linç yedim. Kimisi tarafından popülizm ve hainlikle, kimisi tarafından da yersiz muhalefet ve sivrilme gayretiyle suçlandım. En ilginci "Ahmet Kekeç'in oğlu böyle mi olacaktı? Kredini tüketme! Sus bakayım sen! Keşke babana benzeseydin" tarzı çıkışlardı. Ahmet Kekeç'i tanıyamamış bu istisnalara elbette gülüp geçtim.

*

Türkiye'nin zor ve mücadele isteyen bir devreye girdiği yadsınamaz. Elbette memleketini seven kim varsa üzerine düşen neyse yapacaktır. Bunu söylemeye, habire üzerinde durmaya ve 'siyaset popülizmi'nin konusu yapmaya gerek yok. Bu noktada insanların siyasilerden beklentisi; akil söylem ve çözümlerle motivasyonlarının diri tutulması olacaktır. Demem odur ki: Muktedir vekiller ya sorumluluklarının farkında olup tam yeri geldiğinde ve oluruyla konuşsun ya da tam zamanında sussun.

Bir dost...

Kaynak: dirilişpostasi.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş