Ahmet Kaya'ya çatal fırlatan isim belli oldu

Özgün müziğin güçlü sesi Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği ödül töreninde 'Kürtçe kaset çıkaracağım' dediği için bir grup tarafından protesto edilmiş, üzerine çatal fırlatılmıştı. Kaya'ya o gece çatal fırlatan kişinin Erdal Acar olduğu açıklandı.

Flash TV'nin dikkat çeken programı “AL SANA HABER” in moderatörü Seyhan Soylu, her gün programında değişen ünlü yorumcuları seyirciyle buluşturuyor. Bugün AL SANA HABER masasında Yeliz Yeşilmen, Özlem Uçar, Bahar Candan ve Türkücü Ekin vardı.

Özgün müziğin güçlü sesi Ahmet Kaya' nın vefatının ardından çekilen ve sanatçının eşi Gülten Kaya' nın yapım şirketine açtığı davayı kaybetmesinin ardından vizyona giren "İki Gözüm Ahmet" filmi pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında sinema salonlarının kapatılması nedeniyle kısa bir süre gösterimde kalabilmişti.

Filmde oynayan Türkücü Ekin, filmin neden tutmadığı ile ilgili açıklamalarda bulunurken konu Ahmet Kaya' ya çatal atılan olaylı geceye geldi ve o geceye şahit olan çok önemli 2 gazeteci Nurettin Soydan ve Ali Eyüboğlu' nun canlı yayına bağlanarak yaptıkları açıklamalarla 20 yıldır saklanan gerçekte ortaya çıktı. Her zaman ilklere imza atan Al Sana Haber' de yaşanan o diyaloglar…

EKİN “O FİLMDE OYNADIĞIM İÇİN PİŞMANIM, KANDIRILDIM”

Türkücü Ekin; “Ben yurtdışındaydım. Gani beni aradı. Böyle bir proje var. Oynar mısın? Mustafa Kaya da yanımda dedi. Ben inanılmaz heyecanlandım. Kabul ettim. Mustafa abiye sordum ailesinin bundan haberi var mı? diye. Var dedi. Gülten biraz naz yapıyor. Onu da alacağız dedi. Atla gel dediler. Dedim ki Ahmet Kaya çok tehlikedir. Tam bıçak sırtıdır. Doğru çekmek lazım dedim. Neyse ben filme dahil oldum. Ortada daha hiçbir şey yok. Fragman çekeceğiz dediler. Ben de hala soruyorum izinler alındı mı vs. diye. O arada Yusuf Hayaloğlu' nun oğlu aradı. Bunlar bizden izin almadılar ve sen benim babamı oynuyorsun dedi. Kaldım ben. İmzalar atılmış işin içine girmişim, ne diyeyim. O film de oynadığım için pişmanlık duyuyorum, kandırıldım. Film sonuna kadar hep izin alınacak dediler. Ama çekimler sırasında bu filmin olmadığını hep hissettim” dedi.

Program yorumcularından gazeteci Özlem Uçar “Peki filmde çatal atılan o geceyi nasıl yansıttınız? Günah keçisi yine Serdar Ortaç mıydı? Bakın ben de o gecedeydim. Ahmet Kaya sahneye çıktı. Şarkısını söylerken dedi ki Kürtçe bir şarkı yapacağım ve buna bir klip çekeceğim. Bunu yayınlayan bir delikanlı illa ki çıkar dedi. O sırada şarkısını söylemeye devam ederken salonda biraz sesler yükseldi. Serdar Ortaç da sahneye çıkarak 10. Yıl marşını okudu. Birileri onu kışkırttı ama çatal bıçak atanlar arasında Serdar Ortaç yoktu. Adamı yıllarca günah keçisi yaptılar.” deyince Seyhan Soylu' da Ahmet Kaya için “Adamı ülkesinden ettiler. Adam gurbette öldü” dedi.

Ekin o gecenin filme yansıtılan sahnesini anlatmaya devam ederken “Filme yansıyan bir haber spikerinin gidip de Serdar Ortaç' ı Mahsun Kırmızıgül' ü falan sahneye…” dediğinde Özlem Uçar ve Seyhan Soylu lafa girerek o haber spikerinin Reha Muhtar olduğunu doğruladı ve ‘Aslında ilk provokatör Reha Muhtar'dır' dedi.

O ödül gecesini düzenleyen Magazin Gazetecileri Derneği kurucularından ve aynı zamanda Al Sana Haber yorumcusu Nurettin Soydan ise canlı yayına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Seyhan Soylu, Soydan' a “O gece çatalı kim attı? Kısa ve net soruyorum. Reha Muhtar mı attı?” diye sordu.

Nurettin Soydan; “Reha Muhtar 2. perdede Serdar' dan sonra sanatçıları toplayıp şarkıları söyletmesiyle öne çıktı. Ondan önce Serdar sahneye fırladı. 10. Yıl Marşını söyledi” derken lafa giren Seyhan Soylu “Net bilgi istiyorum ya sende biliyorsun Nurettin sende biliyorsun. Ben Erdal Acar olarak biliyorum” dedi.

Nurettin Soydan; “Erdal Acar' ın masasından atılabilir. İkincisi ise yönetmenlerin olduğu bir masa vardı. Oradan atılmış olabilir. Ayrıca Harika Avcılar, Şenay Düdekler, Müge Anlıların olduğu çok hareketli bir masa vardı. 3- 5 masa olayı körükledi.” şeklinde açıklamalar yaptı.

Daha sonra o gecenin şahitlerinden Gazeteci Ali Eyüboğlu canlı yayına bağlanınca Seyhan Soylu; “Sevgili Ali Eyüboğlu, Ahmet Kaya filminden konu çatal atılan o geceye geldi. Nurettin Soydan da telefonda şu an. Bir takım isimler verildi ama çatalı atan kişiyi net göremediği için senin ismini verdi. Her şeyi bilen o' dur dedi. İlk çatalı atan kimdi?” diye sordu.

Ali Eyüboğlu; “Erdal Acar'dır. O gece 10 sanatçıya ödül vermiştik. Aralarında Ahmet Kaya da vardı. Sahneye geldi ödülünü aldı. Cumartesi annelerine adadı. Listede sırada Serdar Ortaç vardı. Onu davet et dedim. Normalde ödül aldığı şarkısını söylemesi gerekiyordu. Ama sahneye gelirken Reha Muhtar onu yolda durdurdu ve bir şey söyledi. Serdar onların gazına gelerek10. Yıl Marşına başladı” diye açıkladı.

Bunun üzerine Seyhan Soylu “Şu anda yapılan bu açıklamayla 20 senedir saklanan bir gerçeği açığa çıkardığın için seni alnından öpüyorum Ali Eyüboğlu. Çok cesaretli bir adammışsın.” diyerek alkışladı ve ekledi “Ülkücü kökenli bir zihniyete sahibim. Bayrak, millet, vatan çok önemli tabi ki ama yaşam çok evrensel ve farklı noktalara götürüyor insanları. Bazen çok köşeli olmak toplumları ayrıştırıyor. Ben hayatım boyunca içimden geldiği gibi konuştum. O tarihteki zihniyetim Ertuğrul Özkök kadar olmasa da kızgınlığım ve öfkem vardı Ahmet Kaya' ya. Yalnızca insanın bulunduğu noktadan konuyu değerlendirmesi o kadar büyük cehalet içinde olması, kör bakması ve kendin gibi olmayanları kabul etmemesi, hele de benim gibi marjinal birinin kendini topluma kimliğinin cinsiyetinin sözlerinin kabul bulması için bir devrimci harekatın içinde olması gereken birinin dahi zaman zaman konjonktür insanları öyle bir noktaya getiriyor ki insanın dilini lal ediyor, düşüncelerini köreltiyor. Halbuki Milliyetçilik kavramı yalnızca Ülkücülüğe mahsus değildir. Vatanseverliğin yalnızca MHP den veya İyi Parti den değil de sağ görüşlü insanların olduğu kadar sol görüşlü insanlarında olduğunu toplumda. Yani etnik kimlik ve coğrafya yapısını yalnızca o topraklarda doğmaktan ibaret olmadığını, Çanakkale' ye baktığında hepimizin eşit şartlarda kan döktüğünü, insan olmanın aslında erdemli hoşgörülü olmayı maalesef çok geç anladık. Biz nasıl oldu da ayrıştık. Nasıl oldu da kına gecelerimizde halay çekerken, cenazelerimizde ağlarken nasıl oldu da bizi ayrıştırdılar. Toplum ayrışmak değil birleşmek istediği için bugün bizi kimse ayrıştıramıyor. Cahilmişiz.” diyerek gözyaşları içerisinde konuşma yaptı.

Seyhan Soylu programı kapatırken de masaya gelen çatalları çıkararak sözlerine devam etti. “O gece ile ilgili Nurettin Soydan Ve Ali Eyüboğlu' ndan çok önemli açıklamalar ve itiraf geldi. Ahmet Kaya' ya atılan çatalın Erdal Acar tarafından atıldığı söylendi. Biz bu coğrafyada bir karavanadayız. İnsanlara çatal atmak yerine biz çatallarımızla o karavanadan kaşıklamak isteriz. Çatal yerine baş tacı ettiğimiz sanatçılara lütfen değer verelim.”

Kaynak: medyatava.com .