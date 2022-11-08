Ahmet Hakan: Yavaş ve İmamoğlu neden yeniden potaya girdi?

Ahmet Hakan Coşkun, Hürriyet gazetesinde, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun adaylıklarına ilişkin neden ve niçin sorularını köşesine taşıdı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun adaylıklarının yeniden gündeme geldiğini söyledi.

“Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili umutlar tükenmiş gibiydi.” diyen Hakan, “Ancak son günlerde ilginç bir biçimde bu iki ismin adaylığı yeniden gündemde.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan, Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylığının yeniden gündeme gelmesinin nedenini ise şu cümlelerle açıkladı:

“Bu sorunun gayet basit, gayet mantıklı, gayet net, gayet tartışmasız, gayet akla yatkın tek bir yanıtı var: Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden. Yavaş ve İmamoğlu neden yeniden potaya girdi? Kemal Kılıçdaroğlu, son iki aydır öyle kötü bir performans sergiliyor ki... Muhalif çevreler, “yandım Allah” diyerek bu iki ismi yeniden gündeme sokmaya çabalıyor.” .