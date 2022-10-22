Ahmet Hakan: TTB Başkanı attığı iftiradan utandı

Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısını 'Türk Tabipleri Birliği Başkanı attığı iftiradan utandı' başlığıyla yayımladı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Ordusu'nda kimyasal silah kullanılmasına dair sözleri ve sonrasında yanlış anlaşıldığını söylemesini 'Attığı iftiradan utanıp geri vites yapmak zorunda kalmak...' olarak yorumladı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yayımlanan yazısında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanının attığı iftiradan utandığını yazdı.



"Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın yayın organında Türk Ordusu'nun kimyasal silah kullandığı iftirasını atmıştı.

Kelimesi kelimesine söylediği şuydu: 'Belli ki sinir sistemini tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda.' diyen Hakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu açıklama üzerine... Tepkiler çığ gibi büyüdü.

Şebnem Fincancı Korur, tepkiler üzerine anında geri vites yaptı.

Yeni açıklaması, aynen şöyle:

“Sanki ben kimyasal silah kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ki ben. Ben bir kimyasal etki olabilir dedim.”

Bir insan, ancak attığı iftiradan utanırsa...

Bu türden bir geri vites yapar.

Attığı iftiradan utanıp geri vites yapmak zorunda kalmak...

Şebnem Fincancı Korur'a verilebilecek en büyük cezadan bile daha ağır bir cezadır."