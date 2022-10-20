Ahmet Hakan: Tele 1 AK Parti’ye oy kaybettirmiyor, kazandırıyor!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında “TELE 1 gibi televizyonlar, yaptıkları ayarsız yayınlarla... AK Parti’ye oy kaybettirmiyorlar. Tam tersine AK Parti’nin oylarını olumlu yönde etkiliyorlar” ifadelerini kullandı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Hakan, bugünkü yazısının “Tele 1'in fişini çekmek” başlıklı bölümünde şunları kaleme aldı:

“TELE 1'e cezalar yağdırılmış. Şubata kadar bir ceza daha alırsa fişi çekilmiş olacakmış.

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TELE 1'in fişini çekmek...

AK Parti'nin oylarını birkaç puan düşürür.

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TELE 1 gibi televizyonlar, yaptıkları ayarsız yayınlarla...

AK Parti'ye oy kaybettirmiyorlar. Tam tersine AK Parti'nin oylarını olumlu yönde etkiliyorlar.

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İktidar olaya hiç bu açıdan bakıyor mu acaba?”

3 GÜN KAPATMA CEZASI VERİLMİŞTİ

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün TELE 1 kanalına 3 gün ekranının kapatılması kararı verdiğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşçı, “RTÜK, Tele1 kanalının 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki ‘dil,din,ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı' gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasidir” demişti.