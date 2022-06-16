Ahmet Hakan: Sen insanı çileden çıkarırsın be TÜSİAD

Ahmet Hakan, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın önceki gün kullandığı sözlerini hatırlatarak, 'Sen insanı çileden çıkarırsın be TÜSİAD' dedi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın da sert tepki gösterdiği TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın “Terörden çok çekmiş, acılar yaşamış bir toplumun hassasiyetlerine dost ve müttefik ülkelerin daha fazla dikkat etmesini istemek elbette Türkiye'nin hakkıdır. Ancak en haklı olduğumuz konularda bile çıkarlarımızı korurken tercih edeceğimiz yöntem amaca varmamızı kolaylaştıracak şekilde formüle edilmelidir" sözlerini hatırlatarak, "Sen insanı çileden çıkarırsın be TÜSİAD" dedi.

"Aman da aman! Tavsiyeye gelin" diyen TÜSİAD, şöyle devam etti:

"TÜSİAD'ın tavsiyesine göre... İsveç ve Finlandiya'nın teröre destek vermesi karşısında... Bu iki ülkeye dönüp şöyle denilecekmiş: 'Çok sevgili dost İsveç. Pek kıymetli müttefik Finlandiya. Biz terörden çok çektik. Lütfen bu konuda biraz daha dikkat edin. Lütfen ama.'

TÜSİAD'a göre... Böyle dersek... Çok şık olurmuş, acayip etki yaratırmışız, süper sonuç alırmışız. Ama 'veto meto' falan diyerek sert dalarsak... Amaca varmamız mümkün olamazmış.

Yahu TÜSİAD! Tam bin iki yüz elli yedi sene... 'Lütfen bu konuda biraz daha dikkat' desen... İsveç ve Finlandiya'nın yüzündeki tek tüyü bile oynatman mümkün olmaz. Bunu nasıl görmezsin? Bunu nasıl fark etmezsin? Yoksa gördüğün ve fark ettiğin halde mi böyle tavsiyelerde bulunuyorsun?

Bak, nasıl sinirlendim şimdi. Demek ki insan böyle çileden çıkıyor."