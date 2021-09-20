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Ahmet Hakan: Selçuk Bayraktar Türk gençliğine umut veriyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında Selçuk Bayraktar’ın başarısını kaleme aldı.

2 Saat Önce
2021-09-20 10:42:10
Ahmet Hakan: Selçuk Bayraktar Türk gençliğine umut veriyor

Yazısında Selçuk Bayraktar'ın kutuplaşma belasını yıkıp geçtiğini dile getiren yazar Ahmet Hakan, “Çünkü Selçuk Bayraktar... “Ben yaptım” demiyor, “Biz yapabiliriz” diyor. Ve Türk gençliğine umut veriyor, Türk gençliğine yatırım yapıyor.” dedi.

Hakan'ın yazısından ilgili bölüm:

Geçenlerde Tarafsız Bölge'de konuğumuz oldu Selçuk Bayraktar. Çok izlendi, çok ilgi gördü, çok dikkat çekti program.

Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye'deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye'deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye'deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:

Selçuk Bayraktar nasıl oluyor da kutuplaşma belasını yıkıp geçiyor

*

Çünkü Selçuk Bayraktar...

Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.

*

Çünkü Selçuk Bayraktar...

Teknolojide geri kalmışlığımızın bir kader olmadığı anlayışını temsil ediyor ve bu umudu diri tutuyor.

*

Çünkü Selçuk Bayraktar...

Türk mühendislerinin dünyada savaş doktrinini değiştirecek atılımlar içine girebileceğinin sembolik bir kanıtı olmuş durumda.

*

Çünkü Selçuk Bayraktar...

Hürkuş'lardan Devrim otomobillerine, on yıllardır özlemini duyduğumuz ama engellenen bir atılımı temsil ediyor.

*

Çünkü Selçuk Bayraktar...

“Ben yaptım” demiyor, “Biz yapabiliriz” diyor. Ve Türk gençliğine umut veriyor, Türk gençliğine yatırım yapıyor.

*

Çünkü Selçuk Bayraktar...

Teknolojide bir momentin yakalanabileceğini, o moment yakalandığı anda da alıp başımızı gidebileceğimizi cümle aleme gösteriyor.

*

Çünkü Selçuk Bayraktar...

Yerliliğin ve milliliğin edebiyatını yapmıyor, yerli ve milli bir atılımın nasıl gerçekleşebileceğinin somut yollarını yansıtıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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