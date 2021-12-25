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TIMETURK / GÜNDEM / Ahmet Hakan: Muhalefet, bu kafayla giderse tarumar olacak

Ahmet Hakan: Muhalefet, bu kafayla giderse tarumar olacak

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Ekonomideki olumsuzluklar yüzünden birazcık dikkat çekmeyi başaran muhalefet, bu kafayla giderse ve kendisini yenilemezse...Ekonomideki azıcık bir düzelme sonucunda tarumar olacak' dedi.

1 Saat Önce
2021-12-25 10:23:12
Ahmet Hakan: Muhalefet, bu kafayla giderse tarumar olacak

Ahmet Hakan'ın bugün Hürriyet gazetesinde yayımlanan, "Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?" başlıklı yazısı şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında şöyle demiş:

“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”

*

Nebati'nin bu açıklaması üzerine...

Kıyameti koparanlar var.

*

Diyorlar ki:

*

“İşte itiraf etti. Demek ki çarpılan küçük yatırımcı olmuş.”

*

Doğrudur.

Kurdaki istikrarsızlık buna yol açmış ve küçük yatırımcı, “sağlam liman” diyerek dolara tutunmuştur.

*

Fakat şöyle bir baktığımda görüyorum ki...

Nureddin Nebati'nin bu sözlerinin üzerine atlayanların çoğu, “Dolar daha da yükselecek” diye doları körükleyen tipler.

*

Yahu bir deyiverin hele!

“Bunlar daha iyi günlerimiz, dolar daha da yükselecek, bekleyin hele” diyen Nureddin Nebati miydi?

*

Yine bir deyiverin bakalım!

“Dolar kesin 20'yi, 22'yi görür. Doların düşmesi hayal” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan mıydı?

*

Hepsini geçtim, şunu deyiverin yeter!

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Doların düşüşe geçtiği akşam bile “Bu bir alım fırsatıdır, dolar yeniden yükselecek” diyen İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz değil miydi?

*

Dolar gazlaması yapıp küçük yatırımcının dolara yönelmesinde pay sahibi olanlar, şimdi çıkmışlar...

Olan küçük yatırımcıya oldu, küçük yatırımcı çarpıldı” diye dövünüp sağa sola laf çarpıyorlar.

*

Yeryüzünün en riyakâr tutumu, bu değilse nedir?

ŞU BASİT SORUNUN YANITINI VERMEKLE BAŞLAR HER ŞEY

- Dolar yükselirken... Öfkeleniyorsunuz.

- Dolar düşerken... Öfkeleniyorsunuz.

Siz ne istiyorsunuz birader?

*

Bu basit, bu kılçıksız, bu janjansız, bu yalın, bu kaostan uzak soruya doğru dürüst cevap vermekle başlar her şey.

ŞAŞKINLIK SÜRÜYOR

- “Örtük faiz” dediler, pek tutmadı.

- “Zenginin parasını fukaranın parasıyla koruyorlar” dediler, pek temellendiremediler.

- “Tutmaz bu iş, yeniden yükselir” dediler, olmadı.

- 1970'lerdeki uygulamanın aynısı olduğunu söylediler, o kadar da benzemiyordu.

- En sonunda “küçük yatırımcı da küçük yatırımcı” demeye başladılar.

*

Velhasıl-ı kelam...

Muhalefet cephesindeki şaşkınlık hâlâ sürüyor.

*

Bırakın ilk şoku, son şoku bile atlatabilmiş değiller.

O kadar ki...

Kendilerini güncellemiyorlar bile... Hâlâ kur yüksekmiş gibi demeçler veriyorlar.

*

Ben artık şuna ikna olmuş durumdayım:

*

Ekonomideki olumsuzluklar yüzünden birazcık dikkat çekmeyi başaran muhalefet, bu kafayla giderse ve kendisini yenilemezse...

Ekonomideki azıcık bir düzelme sonucunda tarumar olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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