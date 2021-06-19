Ahmet Hakan: Koparamazlar, boş yere umutlanmayın Temel Bey

Ahmet Hakan Coşkun, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Halk TV’deki programda Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gül’ün AK Parti’den oy koparamadığına ilişkin sözlerine yorum getirdi. Coşkun'un bugünkü yazısından ilgili bölüm...

NEDEN YANILDINIZ BİLİYOR MUSUNUZ TEMEL BEY

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV ekranında yaptığı açıklamalarda...

Davutoğlu, Babacan ve Gül'ün AK Parti'den yüzde 20/ yüzde 30 koparacağını düşündüğünü ama yanıldığını ifade etmiş.

Halbuki bana sorsaydı...

Ben kendisine ta en başta “Koparamazlar, boş yere umutlanmayın Temel Bey” derdim.

Koparamazlardı çünkü...

Bu üç isim de... Kendilerine özgü bir hikâye inşa ederek, tabandan yükselerek, kitleleri arkalarına takarak siyaset yapmadılar. Peki nasıl siyaset yaptılar? Bunları yapan bir liderin yanında yöresinde yer alarak...

Kendilerine gösterilen ilginin kendilerinden kaynaklandığını sandıkları için kopup gittiklerinde önemli bir parçayı koparacaklarını sandılar.

Halbuki kendilerine gösterilen ilginin en önemli nedeni, söz konusu liderin yanında yöresinde yer almalarıydı.

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.