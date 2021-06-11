Ahmet Hakan: Kıraç’ın şarkısı çok tehlikeli

Hürriyet’in genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, şarkıcı Kıraç’ın Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacak A Milli Takım için hazırladığı “Haydi” isimli şarkıya tepki gösterdi.

Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, şarkıcı Kıraç'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım için hazırladığı “Haydi” isimli şarkıya tepki gösterdi.

Hakan, bugünkü köşe yazısında eleştirisini şöyle dile getirdi:

Kıraç, milli takım için bir marş yapmış. “Hepiniz Mehmet'siniz... Hepiniz askersiniz...” falan diye gazlıyor bizim futbolcuları marşta. Asker uğurlama töreni şarkısı gibi... Ya da... Savaş öncesi çalınan son marş gibi...

Fakat şöyle bir açmazı var bu marşın: Allah korusun, milli takımımız kazara yenilirse falan... Kendimizi... Durup dururken savaş kaybetmiş bir millet gibi hissedeceğiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.