Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun üzerinde titrediği tek konuyu açıkladı

Ahmet Hakan, 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği toplantıyı değerlendirdiği yazısında Kılıçdaroğlu için “Masanın çimentosu. Masanın tutkalı. Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine bir araya gelen 6 muhalefet partisi genel başkanının çalışma yemeğinin yankıları sürüyor.

Uzun süre oturma düzeni kriziyle anılan ve yuvarlak masa çözümüyle aşılan toplantıyı ilişkin Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan değerlendirdi.

Hakan, "Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar" başlıklı yazısında ilginç tespitler sıraladı:

KILIÇDAROĞLU: Masanın çimentosu. Masanın tutkalı. Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.

AKŞENER: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu'na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Bunun da rahatlığı içinde. Yani masadaki keyfi gıcır olmuştur.

KARAMOLLAOĞLU: Babacan ve Davutoğlu'nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Bozan, dağıtan, yan çizen olmamıştır.

BABACAN: Tek başına Erdoğan'ı deviremeyeceğini fark etmiş olması, onu masaya oturttu. “Ben Erdoğan'dan çok oy tırtıklarım” havası basarak masadaki etkinliğini arttırmaya çalışmıştır.

DAVUTOĞLU: “Benim bir özgül ağırlığım var” edasıyla masaya oturmuştur. Bu kesin. Çok konuşup masadakileri bezdirmiştir. Bu da kesin. Talepleriyle masadakilerin ontolojik yapılarını perişan etmiştir. Bu kesin değil.

UYSAL: Masadakilerin sayısının artması, onun etkinliğinin azalması anlamına geliyor ya... Bu nedenle masaya inceden gıcık olarak oturmuş olabilir mi? Sanmıyorum. Çünkü fedakâr ve cefakâr bir yapısı var.

Toplantıda neler konuşuldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bir araya gelen altı muhalefet partisinin liderlerinin 5 saat 15 dakika süren zirvesinde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı konusunun açılmamasına özen gösterildi ve son aşamaya kadar isim konuşulmaması, prensipler üzerinden sürecin yürütülmesi görüşünü benimsendi. Toplantıda, altı partinin uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş konusundaki anayasa paketi madde madde yeniden konuşuldu ve genel çerçeve çizilerek, hazır bekleyen sekreteryaya açıklama hazırlanması talimatı verildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada da paketteki düzenlemelere işaret edildi. Yeni sistem için hazırlanan anayasa paketinin duyurulacağı tarihin 28 Şubat olarak belirlenmesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışılan “helalleşme” vurgusu nedeniyle özellikle dikkati çekti. Liderlerin sembolik olarak bu tarihi seçtikleri ve Kılıçdaroğlu'nun da bu görüşü desteklediği ifade edildi. Liderler, bundan sonra daha sık bir araya gelmek ve yol haritasını aşama aşama hayata geçirmek konusunda uzlaşıya vardı. Seçim sonrasına dair de açıklamada örtülü olarak “geniş koalisyona” işaret edildi. .