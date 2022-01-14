Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun kadrosunu açıkladı!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimine giderken Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun da yer alığı bir kadroyu halka sunarak aday olacağı iddia etti.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Millet İttifakı'nın seçimde aday göstereceği isimler tablosuna ulaştığını söyledi. İsim listesini paylaşan Hakan, "Tutar mı tutmaz mı" dedi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan "İşittiğime göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış" diyerek Kılıçdaroğlu'nun diğer muhalefet liderlerine de görev veren bir yönetim kadrosuyla sunum yapacağını iddia etti.

Hakan, "Tutar mı tutmaz mı" başlıklı yazısında tabloyu böyle açıkladı:

Cumhurbaşkanı adayı: Kemal Kılıçdaroğlu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı: Meral Akşener (Başbakan)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı: Ali Babacan (Ekonomi)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı: Temel Karamollaoğlu

Bunun üzerine epeydir düşünüyorum:

Bu tutar mı, tutmaz mı? Ne yalan söyleyeyim. Kafam karışık bu konuda.

Bazen... 'Vay! Vitrine bak! Ne istersen var. Birini beğenmediysen öbürü var. Herkese seslenen bir isim mevcut' falan diyerek... Tutabileceğini düşünüyorum.

Bazen de... 'Hepsi birleşmiş, Erdoğan tek. Ahali sevmez bu tür birleşmeleri. Her biri bir tarafa çeker diye düşünür' falan diyerek... Tutmayabileceğini düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz acaba?"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.