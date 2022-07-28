Ahmet Hakan’ın ‘beğeni’ (+18) sıkıntısı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun, twitter hesabının kendisinin kontrolü dışında birçok paylaşımı nasıl ‘beğendiğini’ yazdı

Ahmet Hakan, kendisini arayan bir arkadaşının bilgilendirmesiyle birlikte sosyal medyada başından geçen ilginç olayı anlatarak okurlarını uyardı...

'Vay başıma gelenler'

Yazsam üzerinde daha çok tepinilecek. Yazmasam bak sustu diyecekler. Aman! Ne olursa olsun. Ben yine de yazayım:

Hürriyet muhabiri Musa Kesler aradı. “Twitter'da cinsel içerikli bir görüntünün ‘beğeni' butonuna bastığınız görünüyor” dedi. İlk tepkim şu oldu: “Eyvah! Kesin hesabı ele geçirmişlerdir.” Dijital alemin sarrafı olan bir arkadaşımı aradım, “Hemen hesabını kontrol altına al” dedi. Aldım. Sonra da sordum: “Bu nasıl olabilir? Sadece cinsel içerikli görüntü değil, benim asla beğeni butonuna basmadığım yüzlerce başka mesaj da var.” Arkadaşım sakince anlattı: “Geliştiriciler tarafından oluşturulmuş uygulamalara izin vermişsindir.” Bingo! Açtık baktık. Aynen böyle olmuş.

Sizin de başınıza gelebilir. Böyle bir tatsızlık yaşamamanız için yapmanız gerekenler şunlar: Twitter'ın “ayarlar” bölümüne gireceksiniz. “Ayarlar ve gizlilik / güvenlik ve hesap erişimi / uygulamalar ve oturumlar” bölümüne kadar ulaşacaksınız ve orada karşınıza çıkan tüm fazlalıkları sileceksiniz.

Aslında en iyisi artık gitgide daha çok bir nefret çöplüğü haline gelen bu mecradan bir biçimde kaçmak ama neyse.

Aslında en iyisi artık gitgide daha çok bir nefret çöplüğü haline gelen bu mecradan bir biçimde kaçmak ama neyse.