Ahmet Hakan ile Hasan Mezarcı arasında oruç tartışması!

Köşe yazarı Ahmet Hakan, Hasar Mezarcı hakkında kullandığı 'Hasta' ifadesinin ardından sert yanıt aldı.

Hasan Mezarcı geçtiğimiz günlerde su içmenin artık orucu bozmayacağını dile getirmişti.

Bunun üzerine Ahmet Hakan, Hasan Mezarcı'yı hedef alarak 'Hasta' ifadesini kullandı.

Hakan 'Mesih olduğunu iddia eden Hasan Mezarcı 'Su içmenin orucu bozma uygulamasını kaldırdım' dedi. Bunun üzerine çok mavra çevrildi. Hiçbirine gülmedim. Hoşlanmıyorum Hasan Mezarcı ile dalga geçilmesinden. Hastaya gülmek gibi geliyor bana' dedi.

Mezarcı'dan Hakan'a sert yanıt geldi:

'Ahmet Hakan gibi saray soytarılarına derim ki 'Su içmek sağlık açısından zorunluluktur, orucu bozmaz; ancak Devleti milleti soyup yandaş yalakaya peşkeş çekmek, dîni, îmanı bozar, insanlığı bozar!

Mesih, Saraydan aldığı ulufeyle konuşmaz, Allah'tan aldığı yetkiyle konuşur!' .