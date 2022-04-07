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Ahmet Hakan: Hükümetin bu taktiğini anlamam mümkün değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilk zam teklifinin reddedildiğini, ikinci zammın şerhli şekilde kabul edildiğini söyleyen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Hükümetin bu taktiğini anlamam mümkün değil” diye yazdı.

1 Saat Önce
2022-04-07 09:44:17
Ahmet Hakan: Hükümetin bu taktiğini anlamam mümkün değil

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısının “İmamoğlu nihayet zam yapabildi” başlıklı bölümünde İstanbul'da toplu ulaşıma getirilen zamların sürecini yazdı.

İBB'nin verdiği ilk teklifin UKOME'deki hükümet temsilcileri tarafından kabul edilmediğini söyleyen Ahmet Hakan, ikinci teklifin de şerhli olarak kabul edildiğini söyledi. “İmamoğlu'nu zam yapmayan başkan” olarak göstermek için bu taktiğin uygulandığını belirten Ahmet Hakan, “Hükümetin bu taktiğini anlamam mümkün değil” diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili kısım şöyle:

“Ekrem İmamoğlu, ulaşım zammı yapacaktı.

UKOME'deki hükümet temsilcileri, bu zamma engel olmuştu.

İmamoğlu da “Bana zam yaptırmıyorlar” diye şikâyet üstüne şikâyet ediyordu.

Nihayet zam konusunda İmamoğlu'na icazet çıkmış. Ama bu kez de tenzilatlı olarak. İmamoğlu yüzde 50 zam yapmak istiyormuş ancak yüzde 40'a izin verilmiş.

Hükümetin bu taktiğini anlamam mümkün değil.

Sen hükümet olarak tepkileri üzerine çekmek pahasına zam yapıyorsun. Ama sıra İmamoğlu'na gelince... Zam yaptırmıyorsun. Ve böylece İmamoğlu, “zam yapmayan başkan” durumuna geliyor.

Bıraksana kardeşim. Adamcağız yapsın zammını. Vatandaş da zammın sadece hükümetten değil belediyeden de geldiğini görsün.” .

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