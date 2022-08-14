Ahmet Hakan: Festival iptal etmek AK Parti çizgisine uygun bir tutum mu?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Zeytinli Rock Festivali’nin kaymakamlık tarafından iptal edilmesine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Hakan, "Festival iptal etmek AK Parti çizgisine uygun bir tutum mu?" başlıklı yazısında, "Öyle olsaydı... Erdoğan, 'Alevi vatandaşlarımız, zaten bize pek oy vermiyorlar. Cemevine, Hacıbektaş'a gitmeme gerek yok' der ve cemevine, Hacıbektaş'a gitmezdi. Cemevi ziyareti de Hacı Bektaş-ı Veli anmasına katılım da... Topluma şu mesajı vermeyi hedefliyor: 'İnançlarımız farklı olabilir ama bu farklılık bizim ayrı düşmemizi gerektirmez. Farklılığımız zenginliğimizdir.' Tam da tüm Türkiye toplumuna böyle bir mesajın verilmesi için gayret gösterilirken.. 'Eğlence anlayışlarımız farklı, bu yüzden sizin eğlence anlayışınıza müdahale ediyoruz' demek... Yaman bir çelişki oluşturmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Üstelik 'Zeytinli Rock Festivali', taaa 2005 yılından beri yapılan bir festival. Yani neredeyse AK Parti ile yaşıt. 2005'ten beri yapılmasında bir sakınca görülmeyen festivalin 2022 yılında engellenmesi, AK Parti'nin ta en baştan beri izlediği siyasi çizgiye terstir ve bir sapmadır." .