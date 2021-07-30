Ahmet Hakan: 'Elif Çakır'a laf edemezsiniz'

Ahmet Hakan Coşkun, başörtüsüz fotoğrafını paylaşan Karar gazetesi yazarı Elif Çakır'a sosyal medyada gösterilen tepkiler üzerine Çakır'ı savunan yorumda bulundu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun, "Elif Çakır'ın tercihine laf etmek kimsenin haddi değildir" başlıklı bugünkü yazısında sosyal medyada tartışma konusu olan Çakır'ın tercihi hakkında şu ifadeleri kullandı:

Başı örtmek de kişisel bir tercihtir, başı açmak da...

Bu türden kişisel tercihlerle uğraşılmaz, bu türden kişisel tercihler mesele edilmez, bu türden kişisel tercihler üzerinden hüküm bina edilmez.

Peki ya ne yapılır?

Hiçbir şey yapılmaz.

Ha sen ille de bir şey mi yapmak istiyorsun?

O zaman saygı duymayı denemelisin.

Bu arada Elif Çakır'ın başını açmasından yola çıkarak...

“Tabii gördü iktidarın gideceğini” diye başlayan politik yorumlar yapanlara bir gerçeği hatırlatmak isterim:

Elif Çakır, uzun bir süredir, hem de çok uzun bir süredir iktidar karşıtı bir pozisyonda... Ve Millet İttifakı'nın yılmaz savunucusu yani.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.