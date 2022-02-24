Ahmet Hakan: Devlet Bey, Tarkan’a sonsuz bir kredi açmış gibi görünüyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Devlet Bey’in Tarkan’a yönelik müşfik yaklaşımında... Tarkan’ın dedesinin kardeşi Fethi Tevetoğlu’nun hatırı var. Sırf bu yüzden Devlet Bey, Tarkan’a sonsuz bir kredi açmış gibi görünüyor.' dedi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Geççek' şarkısı gündem olan Tarkan'a "şefkatle" yaklaştığını söyledi.

Hakan, yazısında Tarkan'ın dedesinin kardeşinin Fethi Tevetoğlu olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Fethi Bey... Nihal Atsız yoldaşıdır. Türkçüdür. Komünizmle Mücadele Dernekleri'nin önemli isimlerindendir. Şairdir. Siyasetçidir. Türkeş'le birlikte Irkçılık-Turancılık Davası'nda yargılanmıştır. Türkçü mücadelenin içinde yer almıştır. Adalet Partisi'nde ve Demokrat Parti'de siyaset yapmıştır.

Devlet Bahçeli, Fethi Tevetoğlu'nu çok sever.

Büyük hürmeti vardır Fethi Bey'e... Şiirlerini bilir ve okur. Sık sık kendisinden söz eder. Tarkan vesilesiyle birkaç kez Fethi Bey'den söz etmişliği vardır.

Muhalefetin seçim şarkısına dönüştürmek istediği Tarkan'ın son şarkısıyla ilgili olarak Devlet Bey'in yaklaşımını şöyle formüle etmek mümkün:

Tarkan'a karşı alabildiğine müşfik... Tarkan'ın şarkısını hükümete karşı kullananlara karşı alabildiğine sert... Devlet Bey'in Tarkan'a yönelik müşfik yaklaşımında... Tarkan'ın dedesinin kardeşi Fethi Tevetoğlu'nun hatırı var. Sırf bu yüzden Devlet Bey, Tarkan'a sonsuz bir kredi açmış gibi görünüyor."

Bahçeli, ne demişti?

Bahçeli, şunları söylemişti:

"Bildiğiniz gibi Türk müziğinin meşhur yorumcusu Tarkan bir şarkı sözü yazıp bunu da seslendirdi. Akbabalar leşe nasıl üşüşürse bu şarkıya da aynen musallat olanlar çıkmıştır ve hepsi meydandadır. Tarkan geçecek diyor, bunu da Anadolu'da yaygın bir ağız şivesiyle söylüyor.

Elbette geçecek, zor günler geçecek, zillet geçecek, terör geçecek, sıkıntılar geçecek, salgın geçecek, felaketler geçecek, sorunlar bitecek, Allah'ın izniyle de buna az kaldığı görülecek.

"İddialar doğru olsa bile bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz, bu tekerlek bu tümsekte kalamaz"

Tarkan şarkı sözleriyle Covid-19 dönemini kast ettiğini söylüyor, hayır diyorlar, iktidarı kast ettin, onların gideceğini söyledin dayatmasında bulunuyorlar. Niyet okuyucuları mevzi üstüne mevzie girerek fitne yayıyorlar. Ayıptır ayıp, bu saptırmanın, bu kandırmacanın, bu gafilce inadın kime ne faydası vardır? İktidar şarkıyla kurulmadı, hükümet şarkıyla oluşmadı, velev ki iddialar doğru olsa bile bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz, bu tekerlek bu tümsekte kalamaz.

“Çiçek açar güneş soldursun diye,

Bende Türklük için kurban doğmuşum,

Anamdan Tanrı'ya son bir hediye,

Bende Türklük için kurban doğmuşum.

Dedem değirmenci, babam kaptanmış,

Ninem tarlalarda kavrulmuş, yanmış,

Bir çift ağam yurda sunulan kanmış,

Ben de Türklük için kurban doğmuşum.”

Bir kısmını paylaştığım bu şiiri kaleme alan, davamızın iftihar burçlarından olan saygın büyüğümüz merhum Fethi Tevetoğlu'dur ve onun kardeş torunu Tarkan'dan başkası değildir.

Buradan zillet ittifakına ekmek çıkmaz.

"Tarkan'dan zilletin Tarzan'ı çıkartılamaz"

Tarkan'dan zilletin Tarzan'ı çıkartılamaz. Vehme gerek yoktur, kuşkuları provoke etmenin faydası yoktur, bir şarkı sözünden yeni bir kutuplaşma sayfası açmanın hiç kimseye, hiçbir kesime sağlayacağı bir şey yoktur. Her şey geçer, kaldı ki hayat geçiyor, ömür geçiyor, hepsinden önemlisi Allah bizlere Sırat Köprüsü'nden geçmeyi nasip ve müyesser eylesin. Geçmeyecek olan şeyler de vardır: İhanetin sızısı geçmez, kötü sözün yarası geçmez, şehitlerimizin acısı geçmez, mücadelenin sıcaklığı geçmez, davaya bağlılığımız geçmez, Türk ve Türkiye sevdamız asla geçmez, geçemez, geçmeyecektir. .