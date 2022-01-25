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Ahmet Hakan'dan Sezen Aksu için söylenen 'Kafalarına sıkacağız' ifadesine sert tepki
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TIMETURK / GÜNDEM / Ahmet Hakan'dan Sezen Aksu için söylenen 'Kafalarına sıkacağız' ifadesine sert tepki

Ahmet Hakan'dan Sezen Aksu için söylenen 'Kafalarına sıkacağız' ifadesine sert tepki

Ahmet Hakan, Sezen Aksu için söylenen ''beyinlerine sıkacağız'' ifadelerine sert tepki gösterdi.

2 Saat Önce
2022-01-25 10:57:48
Ahmet Hakan'dan Sezen Aksu için söylenen 'Kafalarına sıkacağız' ifadesine sert tepki

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu, Sezen Aksu için, "Şehitlerimize asla laf söyletmeyiz, laf söyleyenlerin dillerini keseceğiz, beyinlerine sıkacağız" açıklamasını yapmıştı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 2017'deki şarkısı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra "Şehitlerimize laf söyletmeyiz, laf söyleyenlerin dillerini keseceğiz, beyinlerine sıkacağız" diye açıklama yapan 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu'nu eleştirdi.

Hakan, şunları kaydetti:

"Adında '15 Temmuz' bulunan bir grubun basın açıklamasına rastladım sosyal medyada. İktidar yanlısı bir grup bu. 'Kafalarına sıkacağız' diyorlar yaptıkları basın açıklamasında. Bu sözü duyar duymaz... Ben de herkes gibi irkildim.

Hangi gerekçeye yaslanırsa yaslansın... Hangi bağlamda söylenirse söylensin... Hangi kesime yönelirse yönelsin... Bir hukuk devletinde yapılan bir basın açıklamasında... 'Kafalarına sıkacağız' diye bir cümlenin yer alması, çok ama çok büyük bir faciadır."

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