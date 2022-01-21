Ahmet Hakan'dan Selçuk Tepeli yorumu: Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli’nin 'hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu' gerekçesiyle inceleme başlatmasını köşesine taşıdı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli'nin Meclis Genel Kurulu'na hitap eder gibi konuştuğunu söylerken, "Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?" dedi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Televizyon yayınlarını denetleyen kurumsal yapımızın... Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik... Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak... Tabii ki mümkün değil.

Ama ağalar, beyler... Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin: Böyle bir anormallik var diye... Ekrandaki bir haber spikerinin... 'Yemişim swap'ını' diye ekranda racon üstüne racon kesmesini... Haber okumak yerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan bile daha fazla CHP Genel Başkan Yardımcısı gibi konuşmasını... Bir muhalefet milletvekili gibi iktidarla polemiğe girişmesini... Ekranda bilgi vermek yerine kıraathane siyaseti yapmasını... Haber sunmak yerine Meclis Genel Kurulu'na hitap eder gibi konuşmasını... Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?"

Selçuk Tepeli'den RTÜK Başkanı Şahin'e cevap

Öte yandan Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattıklarını duyurmuştu. Selçuk Tepeli'den yanıt geldi.

Selçuk Tepeli, konuya ilişkin ana haber bülteninin sonunda açıklamada bulundu.

Tepeli, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin iki konuda haksızlık ediyor. Birincisi haber merkezine. İkincisi bana haksızlık sayılabilir. Çünkü bana ‘Adeta ana muhalefet lideri gibi' demesi benim açımdan iki nedenle imkansızdır…"dedi.

Tepeli, “Ben eleştirel gazetecilik yapıyorum. Muhalefet değilim, olamam. Muhalefet olsaydım o kadar uzun süre muhalefette kalsam iktidarı mutlaka alırdım kuşkunuz olmasın” diye konuştu.

Selçuk Tepeli ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyareti dönüşü gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan'ın o konuşmasındaki sözleri dikkat çekmişti. Erdoğan, enflasyonun düşüşe geçtiğini belirterek “2022 en parlak yılımız olacak” diye konuşmuştu.

Erdoğan, yeni ekonomi modeli ile ilgili de o konuşmasında açıklamalarda bulunmuştu. FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli ise Erdoğan'ın açıklamalarını eleştirmişti.

Türk Lirası'na ilgili arttırmak için projeler olduğunu söyleyen Erdoğan'a, Tepeli, “Nedir mesela; bir Türk lirası alana bir Türk lirası mı vereceksiniz?” diye sormuştu. Tepeli ardından, yabancılara yapılan satışları eleştirmişti. .